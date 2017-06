Kā ziņojām, par šīs sezonas NBA čempioniem kļuva Goldensteitas "Warriors", kas finālsērijas piektajā mačā ar 129:120 pārspēja pērnās sezonas čempionus Klīvlendas "Cavaliers" un triumfēja sērijā ar 4-1.

"Mammu, kad man bija astoņi gadi, es apsolīju, ka kļūšu par (NBA) čempionu. Un mēs to izdarījām," pēc spēles teica Kevins Durants, kura mamma tribīnēs pēc mača beigu signāla bija izplūdusi asarās.

