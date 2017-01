Latvijas U-20 hokeja izlase pirmdien pirmajā spēlē cīņā par vietas saglabāšanu elitē ar 1:2 zaudēja pērnā gada čempionei Somijai, bet Latvijas vārtus sargāja Mareks Mitens, kurš atvairīja 43 pretinieku metienus.

Lai gan Mitens teicami aizvadīja maču un ļāva Latvijai saglabāt cerības cīņas gaitā, hokeja sabiedrības uzmanību izpelnījās rezervē palikušais Grigals. Viņš pirms spēles iesildījās arēnas gaiteņos, žonglējot demonstrēja teicamas koordinācijas spējas. Grigala žonglēšanu nofilmējuši pasaules čempionāta rīkotāji, pēc tam video publicējot sociālajos tīklos. Video strauji ieguvis popularitāti internetā, krietni pārspējot pasaules čempionāta oficiālajos sociālo tīklu kontos publicētos citus ierakstus.

Latvian goalie @GustavsG31 can certainly put on a show during his warm up routine! Who's cheering for #Latvia right now?! 🇱🇻 #WorldJuniors pic.twitter.com/aKTJXwillW

— IIHF WJC (@iihf_wjc) January 2, 2017