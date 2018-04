Marta beigās Bārtonam jau pirmajā periodā sāpīgi beidzās tiesāšana spēlē starp Kolumbusas "Blue Jackets" un Edmontonas "Oilers" vienībām. Toreiz pirmā perioda sākumā pēc sadursmes nokrita "Oilers" spēlētājs Konors Makdeivids, kritienā notriecot no kājām Bārtonu. Tieši tiesnesis bija lielākais cietējs, jo ar galvu atsitās pret ledu.

Bārtonu no ledus noveda uz nestuvēm. Drošības un piesardzības nolūkos viņu nogādāja slimnīcā, kur gan nekā veselībai bīstama nekonstatēja.

