Vienā bildinājumā tika iesaistīts pats "Tour de France" uzvarētājs Kristofers Frūms, kurš asistēja kādam no līdzjutējiem. Frūms pēc apbalvošanas piegāja pie fanu pūļa un izņēma no kabatas gredzenu, ko nodeva tālāk vīrietim, kurš turpat bildināja savu iecerēto. "Es to gredzenu nēsāju līdz veselas trīs nedēļas!" ierakstīja Frūma pārstāvētā "Team Sky" savā "Twitter" kontā pie šā notikuma video.

"I've been carrying this around for three weeks!" @chrisfroome helps a fan propose after #TDF2017 victory 💍😍💛pic.twitter.com/cQ1MRCleOF — Team Sky 🚲 (@TeamSky) July 23, 2017

Par aizkustinošu bildinājumu parūpējās arī "AG2R La Mondiale" komandas franču riteņbraucējs Sirils Gotjē, kurš pēdējā, 21. posma, laikā lūdza savas draudzenes roku. Viņš televīzijas operatoriem parādīja papīra lapu, uz kuras bija uzrakstīts bildinājums.