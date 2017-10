Video: Pasaules Boksa Supersērijas ceturtdaļfinālu Štutgartē iesāks īpaša dziesma

Nākamo Pasaules Boksa Supersērijas ceturtdaļfināla maču Štutgartē starp Krisu Jūbenku un Avni Ildirimu iesildīs dāņu rokzvaigzne Jespers Binzers ar īpaši šim turnīram sarakstītu dziesmu "The Future is Now", informē sērijas rīkotāji.