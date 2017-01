Kāds līdzjutējs otrdien no Nacionālās basketbola asociācijas ( NBA ) spēles mājās atgriezās nedaudz bagātāks, naudiņu nopelnot ar precīzu metienu.

NBA spēlēs ierasti pārtraukumos notiek dažādas atrakcijas un konkursi līdzjutējiem. Losandželosas "Lakers" un Memfisas "Grizzlies" spēlē pēc trešās ceturtdaļas vienam laimīgajam bija iespēja tikt pie 95 000 ASV dolāru, ja vien viņš spēs trāpīt grozā metienu no laukuma centra. Ovāciju pavadīts, vīrietis iemeta bumbu grozā un jau pēc brīža saņēma no daiļajām "Lakers" deju grupas meitenēm iespaidīgo čeku, kā arī apsveikumus no Losandželosas basketbolistiem.