Sabonis, kurš ir Lietuvas Basketbola federācijas (LBF) prezidents, regulāri vēro Lietuvas valstsvienības treniņus un uzturas kopā ar izlasi.

Arvydas Sabonis still got it! I mean, the half court hook shot pic.twitter.com/7oVAyXnneE— Donatas Urbonas (@Urbodo) July 26, 2017

Pēc viena no treniņiem Sabonis paņēma bumbu rokās un nedaudzajiem klātesošajiem demonstrēja meistarklasi - savu leģendāro "āķa" metienu, kas savulaik sagādāja problēmas daudziem pasaules vadošajiem basketbolistiem. Tikai šoreiz "Sabas" savu "āķi" raidīja meta no centra un bija precīzs, pārsteidzot vienu no Lietuvas izlases treneru korpusa darbiniekiem Benu Matkeviču.