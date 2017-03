Spēcīgo vēja brāzmu dēļ riteņbraucēji nevarēja noturēties uz saviem velosipēdiem, tāpat arī pārvietojamās tualetes tika apgāztas un aizpūstas. Tas sacensībās radīja lielu haosu, un organizatori pārtrauca sacensības.

109 kilometrus garajās sacensībās piedalījās 35 tūkstoši cilvēku. Sacensības tika pārtrauktas pēc 21 kilometra.

Here's a video a friend sent from Cape Town. Look at all those bicycles flying!!! @waldimar @CTCycleTour pic.twitter.com/pPmV8600Ij