Valters uzskata, ka Porziņģa kājas muskuļi nebija nostiprināti vienmērīgi, kas veidoja disbalansu. Tieši tas ir galvenais iemesls, kāpēc sportistiem tiek pārrautas ceļgala krusteniskās saites. Valters izteica kritiku "Knicks" komandai, kas nepietiekami sekoja spēlētāja fiziskajai sagatavotībai.

Kā vēstīts, Porziņģis pagājušajā otrdienā NBA spēlē sarāva ceļgala krusteniskās saites, kas viņu no basketbola atturēs uz daudziem mēnešiem. Atlabšana no šādām traumām parasti prasa vismaz pusgadu, bet bieži ieilgst arī aptuveni gada ilgumā. Viņam jau veiksmīgi veikta operācija, latvietis varēs sākt pilnīgu atveseļošanos no smagā savainojuma.