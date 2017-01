Incidents noticis Evergleidas nacionālajā parkā Maiami, kur Kļičko jaunākais strādā par brīvprātīgo dzīvnieku kopēju "Klitschko Foundation" ietvaros. Rāpulis uzbrucis 16 gadus vecajam Jegoram, savainojot divus labās rokas pirkstus, kuriem uzliktas šuves, ziņo portāls "worldboxingnews.net".

"Pirmais likums, strādājot par aligatoru kopēju - ja aligators Ērvins grib ēst, dod viņam ēst. Tagad esmu sašūts ar ziliem diegiem," ierakstījis Jegors savā "Facebook" kontā pie savainoto pirkstu attēla.

.@Vitaliy_Klychko son, 16, lucky not to lose finger whilst working as alligator keeper in Miami https://t.co/t1lcECx46x @Klitschko pic.twitter.com/OJWCSl0Y0F