Latvijas Futbola federācija (LFF) sākusi iekšējo izmeklēšanu par aizvadītajā nedēļā notikušo biedrības "Latvijas Futbola virslīga" (LFV) rīkotajā Ziemas kausa izcīņā notikušo spēli starp "Babītes" un Marijampoles "Sūduva" komandām. Pēc LFF paziņojuma skandālā iesaistītais sporta klubs "Babīte" izplatījis paziņojumu, ko pilnā versijā piedāvājam portāla "Delfi" lasītājiem.





Latvijas sporta mēdiju pārstāvjiem

Biedrībai "Latvijas Futbola Federācijai"

Biedrībai "Latvijas Futbola Virslīga"









atklāta vēstule.





"Viss, kas mani nenogalina, padara mani stiprāku..."

Frīdrihs Nīcše

Sakarā ar pēdējo dienu notikumiem un izrādīto negatīvo attieksmi, kas tika virzīta mūsu komandas pusē, sporta klubs "BABĪTE" gribētu publiski nokomentēt situāciju, kas ir saistīta ar notikumiem spēlē pret "FK Suduva" un atcelto spēli pret "FK Utenis Utena".

No paša sākuma, kad mūsu klubs saņēma tiesības startēt Latvijas Futbola virslīgā, mēs bijām saskārušies ar daudzām grūtībām. Licencēšanas process mums ir devies ļoti grūti – pieredzes trūkums, augsts konkurences līmenis, kluba sistēmas nepilnības, ka arī atbildības līmenis. Tas viss, mums kā ļoti jaunam futbola klubam, ir atņēmis daudz laika un spēka, bet mēs veiksmīgi esam tikuši galā ar šo uzdevumu un esam saņēmuši ilgi gaidīto licenci. Licenci, kura godīgā cīņā un ar visiem spēkiem tika nopelnīta futbola laukumos.

Ar maziem soļiem un augsti paceltu galvu mēs gājām uz priekšu. Bet... Grūtību sekas licencēšanas procesā, diemžēl, atstāja iespaidu uz komandas, treneru štāba un kluba administrācijas psiholoģisko stāvokli. Spēlētāju selekcija un komandas sastāva formēšana sezonai notiek steigā un diezgan nervozos apstākļos. Pēkšņas pamatsastāva spēlētāju traumas noveda pie tā, ka "Ziemas kausa 2017" spēļu pieteikumos nereti tiek iekļauts liels skaits leģionāru un pārbaudāmo spēlētāju. Cilvēkiem, ieradoties klubā dienu pirms spēles, nav pat minimālās iespējas sevi pieradīt vai saspēlēties. Cilvēkiem, par kuriem mēs varam izdarīt secinājumus vienīgi pēc CV datiem un iepriekšējiem nopelniem, nākas uzreiz doties laukumā. Lai pieprasītu no viņiem jebkāda veida rezultātu spēlē, vajadzētu būt no futbola attālinātam cilvēkam! Spēle, kas notika 9. februārī Marijampolē pret "FK Sūduva", nebija izņēmums. Nesaspēlēšanās un nesaprašanās savā starpā, uztraukums un spēlētāju vēlme pierādīt sevi individuāli katrā epizodē noveda pie kļūdu virknes. Situācijā ar tā saukto "kurpes šņorēšanu" pieejamā video atkārtojumā skaidri var redzēt, ka futbolistam pēc divcīņas noslīdēja apavi un turpināt cīņu bez viena buča nav iespējams un ir ļoti bīstami. Bet pēc sekundes, kad seko centrējums, aizsargs, redzot skrienošu vārtsargu, mēģina izvairīties no sadursmes ar viņu, kas noved pie kļūdas, kuras rezultātā tika zaudēti vārti. Vārti, kuri izraisīja emociju un apsūdzību vētru mūsu virzienā.

Mums ļoti negribētos iesaistīties muļķīgajā polemikā ar cilvēkiem, kuriem nav nekāds sakars ar situāciju un mūsu komandu kopumā. Ar cilvēkiem, kuri steidzoties ar secinājumiem, lej mums virsū negatīvu izteicienu masu. Mēs esam augstāki par to visu un atbildēt uz šāda veida provokācijām uzskatam par zemu gājienu, un darīt to netaisāmies!

Aizdomas, apvainojumus un pieņēmumus, par mūsu komandas piedalīšanos nelikumīgajās darbībās, uzskatam par tīšu skandāla uzpūšanu, izmantojot mūsu kluba vārdu. Mēs absolūti neko nesaprotam no totalizatoru terminoloģijas, un mūs absolūti neinteresē bukmeikeru kantoru darbības principi. Mūsu klubā no paša dibināšanas momenta ir princips – jebkurš spēlētājs vai kluba darbinieks, kurš tiks turēts aizdomās par darbībām totalizatorā, automātiski pamet komandu. Šis ir viens no galvenajiem un dzelzs noteikumiem mūsu kolektīvā! Mēs spēlējam tikai un vienīgi futbolu, un naudu saņemam tikai vienā vietā – kluba kasē. Viss pārējais mūs neinteresē!

Ar šo vēstuli gribētos lūgt sporta žurnālistus nākamreiz, kad viņi izmantos citu cilvēku izteicienus no sociālajiem tīkliem, neizraut vienu frāzi no konteksta, bet publicēt pilnu informāciju. Mēs uzskatām, ka skandāla uzpūšana vadošajā sporta ziņu portālā, ar kaut kāda bukmeikeru eksperta piesaisti no malas, ir ļoti dīvains fakts, jo pastāv oficiāla spēļu monitoringa sistēma, kurai ir noslēgts līgums ar Latvijas Futbola Federāciju (LFF). Mēs negribam pakļaut šaubām žurnālistu un ekspertu viedokļus, bet šos rakstus uzskatam par kluba vārda "nomelnošanu" un konkrēta bukmeikeru kantora reklāmu! Dotais materiāls ir nekas cits, kā mūsu kluba goda un cieņas aizskaršana.

Mēs nevaram tā vienkārši atstāt šo situāciju. Ar juristu palīdzību mēs strādājam pie tā, lai pārbaudītu un analizētu monitoringa informāciju par visām "Ziemas kausa 2017" spēlēm, jo nesaprotam, kāpēc skandāls top apkārt vienai konkrētai spēlei? Diemžēl, bukmeikeri – ir viens no aizvērtiem biznesa virzieniem, un bez tiesībsargājošo orgānu atļaujas dabūt kaut kāda veida informāciju būs ļoti grūti. Ja jau tas viss aizskāra kluba godu, mēs pieliksim visus spēkus, lai godīgi tiktu skaidrībā ar šo problēmu.

Situāciju ar spēles atcelšanu pret "FK Utenis Utena", sev uzskatam par nelabvēlīgu risinājumu. Komanda bija, un būs gatava cīnīties par savu godu futbola laukumā, it īpaši šādā situācijā. Bet strīdēties pret šo lēmumu mēs netaisāmies, tieši otrādi, mēs sveicam uzsākto izmeklēšanu, pilnībā uzticamies LFF, un ceram uz drīzāko šīs skandāla situācijas atrisināšanu. Mēs pilnībā esam pārliecināti, ka neesam saistīti ar mums izvirzītām apsūdzībām!

Mēs gribētu lūgt žurnālistus un visus pārejos futbola sabiedrības cilvēkus, ieverot profesionālo ētiku, neuzbāzties ar jautājumiem un neizrādīt negatīvu uzvedību kluba treneru štāba un administrācijas virzienā, kā arī nedarīt nekādus priekšlaicīgus secinājumus vai minējumus. Ir jāsaprot, ka šajā situācijā klubs pieņems stingrus subordinācijas mērus un atteiksies no jebkādiem publiskiem izteicieniem. Visos jautājumos par šo situāciju, turpmāk, lūdzam griezties tikai un vienīgi pie kluba preses sekretāra, vai rakstot mums e-pastā skbabite@inbox.lv

Sporta klubs "BABĪTE" grib pateikties visiem tiem cilvēkiem, kuri mūs ir atbalstījuši šajā grūtajā mirklī un izteica velmi palīdzēt. Liels paldies kluba līdzjutējiem un draugiem par atbalstu un uzticību, ka arī par mūsu goda aizstāvēšanu!

Lai valda taisnīgums!

Ar cieņu,

Futbola klubs SK BABĪTE