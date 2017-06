Nacionālās basketbola asociācijas ( NBA ) komandas Ņujorkas " Knicks " prezidentam Filam Džeksonam būs jāpamet kluba prezidenta amats, ja viņš aizmainīs latvieti Kristapu Porziņģi uz citu komandu, izteicās televīzijas kanāla ESPN raidījuma "First Take" žurnālists Stīvens A. Smits.

Jau vēstīts, ka "Knicks" neizslēdz iespēju aizmainīt latviešu zvaigzni Porziņģi, kuram ar Džeksonu esot saspīlētas attiecības. Tiek baumots, ka Porziņģa vietā "Knicks" varētu izvēlēties somu Lauri Markanenu, kurš šī gada NBA draftā esot starp TOP 10 kandidātiem. "Knicks" draftā ir astotā izvēle.

"Džeksons parāda, kāpēc viņam nekavējoties jāpamet "Knicks" prezidenta amats. Šeit briest īsts posts," teica Stīvens A. Smits, kurš uzsvēra, ka šo gadu laikā Porziņģa draftēšana ir vienīgā lieta, ko Džeksons izdarījis pareizi. "Viņš vēlas aizmainīt Karmelo Entoniju, sezonas laikā samazinot viņa vērtību, bet tagad viņš gatavs atdot arī Porziņģi. Es tajā nesaskatu jēgu."

Smits arī piebilda, ka viņš nemaz nebrīnītos, ja Džeksons apzināti cenšas tikt atlaists no amata. "Ja viņu atlaistu, viņš saņemtu savu līgumā paredzēto algu, bet, ja viņš aiziet pats, tad naudu nedabūs," teica žurnālists.

Otrs "First Take" žurnālists Makss Kellermans nesaprot, kāpēc Džeksons grib tikt vaļā no Porziņģa un iegūt Markanenu, jo viņiem abiem vajadzētu spēlēt kopā. Abiem ir garš augums un abi var trāpīt metienus no distances.