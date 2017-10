Latvijas vicečempiones basketbolā "Ventspils" apakšgrupa Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Čempionu līgā ir nedaudz stiprāka, nekā tā bija iepriekšējā sezonā, intervijā Kurzemes klubam stāsta vienības aizsargs Aigars Šķēle.

Ventspilnieki jaunu FIBA Čempionu līgas sezonu atklās trešdien, kad savā laukumā uzņems pērnās sezonas čempioni Tenerifes "Iberostar" no Spānijas.

"Beidzot sāksies turnīrs, ilgi gaidījām. Gribās ātrāk spēlēt. "Iberostar" ir iepriekšējās sezonas čempione, arī Spānijas līgā labi spēlē, pagaidām divas uzvaras un viens zaudējums. Nedaudz paskatījos viņu maču. Kā jau visas Spānijas komandas ļoti agresīvi spēlē aizsardzībā. Komandai ir interesanta aizsardzības sistēma. Būs grūta spēle, bet esam gatavi cīnīties. Cerams, ka parādīsim savu labāko spēli," stāstīja Šķēle.

"Ventspils" B apakšgrupā spēkosies ar "Iberostar", latviešu basketbolista Artūra Strautiņa pārstāvēto Itālijas komandu Kapo d'Orlando "SikeliArchivi" (vietējā čempionātā spēlē ar nosaukumu "Betaland"), Vācijas vienību Ludvigsburgas "MHP Riesen", Grieķijas klubu Saloniku PAOK, Klaipēdas "Neptūnas" no Lietuvas, "Gaziantep" no Turcijas un Šalonas pie Sonas "Elan" no Francijas.

"Apakšgrupa ir nedaudz stiprāka, nekā iepriekšējā sezonā, kad dažām komandām līmenis bija nedaudz zemāks. Šogad visas komandas ir augstā līmenī. Spēles būs ļoti interesantas un grūtas. Esam labi trenējušies un cerams, to arī varēsim parādīt spēlēs," uzsvēra Šķēle.

"Pret šādām komandām jāspēlē ar pārliecību un cīņassparu, nedrīkst atslābināties. Ja atslābināsies, tad viss aizies uz slikto pusi. Jābūt visu laiku gataviem un jācīnās par bumbu," atzīmēja Šķēle.

Starpsezonā no dalības FIBA Čempionu līgas turnīrā atteicās Latvijas čempione "VEF Rīga", tāpēc tiesības sacensties tajā ieguva "Ventspils", kas šo iespēju izmantoja. Zīmīgi, ka arī pērn "Ventspils" bija līdzīgā situācijā, jo startēt FIBA Čempionu līgā atteicās tā brīža Latvijas čempioni "Valmiera"/ORDO un sudraba godalgas ieguvusī "VEF Rīga".

Šosezon pamatturnīrā komandu skaits no 40 samazināts uz 32, lai veicinātu turnīra kvalitāti. Novembra beigās un februārī turnīrā būs pārtraukumi, lai basketbolisti varētu palīdzēt valstsvienībām FIBA Pasaules kausa kvalifikācijas spēlēs.

FIBA Čempionu līgas balvu fonds šajā sezonā būs miljons eiro.

Pagājušajā sezonā "Ventspils" nepārvarēja šī turnīra izslēgšanas sacensību pirmo kārtu, divu spēļu summā ar 135:137 piekāpjoties Itālijas klubam Venēcijas "Umana Reyer".

Maijā par pirmajiem FIBA Čempionu līgas uzvarētājiem kļuva Spānijas kluba Tenerifes "Iberostar" basketbolisti.