Latvijas U-20 sieviešu izlasi vadīs Aigars Nerips. Pieredzējušais speciālists dažādās Latvijas sieviešu izlasēs strādā kopš 2006. gada. Tai skaitā bijis sieviešu valstsvienības galvenais treneris un trenera asistents. Viņš arī iepriekš vadījis U-20 izlasi, 2006. un 2015. gadā izcīnot 12. vietu, 2016. gadā izcīnot septīto vietu un 2017. gadā - astoto vietu..

No 2004. līdz 2017. gadam bijis "TTT Rīga" treneris un galvenais treneris, izcīnot Latvijas, Latvijas - Igaunijas un .Austrumeiropas Sieviešu līgas čempionu titulus.

Eiropas U-20 sieviešu čempionāts notiks no 7. līdz 15. jūlijam Ungārijas pilsētā Šopronā. Latvijas komanda C grupas turnīrā cīnīsies ar Ungārijas, Polijas un Horvātijas komandām. Astotdaļfinālā C grupas četrinieks tiksies ar D grupas vienībām (Beļģija, Portugāle, Spānija, Nīderlande). Uzvarētājas turpinās cīņu par 1.-8.vietu, zaudētājas par 9.-16.vietu.

Latvijas U-20 vīriešu izlasi vadīs Agris Galvanovskis. "Betsafe/Liepāja" galvenajam trenerim šī būs trešā reize U-20 izlases priekšgalā. 2008. gada Eiropas čempionātā Rīgā Latvijas komanda ierindojās 10. vietā, 2011. gadā izcīnīta 8. vieta. 2010. un 2011. gada sezonā A. Galvanovskis bijis vīriešu valstsvienības galvenā trenera asistents.

No 1999. līdz 2003. gadam bijis Gulbenes "ASK/Buki" spēlējošais treneris, no 2004. līdz 2006. gadam – galvenais treneris, no 2006. līdz 2010. gadam BK "Ventspils" galvenā trenera asistents un galvenais treneris (Latvijas čempions 2009). 2011. un 2012. gada sezonā "Liepājas Lauvu" galvenais treneris, 2013.-2015. gada sezonās Ukrainas komandas BK "Mykolaiv" galvenais treneris, 2015. un 2016. gada sezonās "Barons kvartāls" galvenais treneris, kopš 2016. gada 1. augusta "Betsafe/Liepāja" galvenais treneris.

Eiropas U-20 čempionāts notiks no 13. līdz 22. jūlijam, un Latvijas komanda cīnīsies B līgas turnīrā Sofijā. Latvijas komanda (1998./1999. dzimšanas gads) A grupas turnīrā cīnīsies ar Azerbaidžānas, Beļģijas, Baltkrievijas un Maķedonijas komandām. Grupas divas labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, kur tiksies ar B grupas vienībām (Albānija, Slovākija, Slovēnija, Igaunija, Bulgārija, Moldova). Uzvarētāji pusfinālā turpinās cīņu par trim ceļazīmēm uz A divīziju.