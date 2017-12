Latvijas basketbolistu Rolanda Šmita un Jāņa Timmas pārstāvētās komandas svētdien zaudēja Spānijas augstākās līgas (ACB) čempionāta mačos, sekojot Jāņa Blūma, Anžeja Pasečņika un Mārtiņa Laksas piemēram, kuri neveiksmes cieta jau sestdien.

Intriģējošs solījās būt duelis starp Šmita pārstāvēto Fuenlavradas "Montakit" komandu un Barselonas "Lassa", jo latvietis no nākamās sezonas pievienosies tieši Katalonijas vienībai. Tomēr šoreiz "Montakit" pamanījās viesos smagi kapitulēt ar rezultātu 74:101 (16:20, 20:26, 13:25, 25:30).

Šmits nospēlēja 26 minūtes un 51 sekundi, kuru laikā iemeta astoņus punktus, trāpot divus no sešiem divpunktu raidījumiem, vienu no trijiem trejačiem un vienu no diviem soda metieniem.

Vēl viņa rēķinā bija arī trīs atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles, divi izprovocēti pārkāpumi un četras piezīmes, kas deva četrus efektivitātes koeficienta punktus.

Labākais uzvarētājiem ar 15 punktiem un septiņām atlēkušajām bumbām bija Tomā Ertels.

Tikmēr Timma sameta septiņus punktus, bet Vitorijas "Baskonia" ar 67:78 (16:17, 16:21, 21:18, 14:22) viesos piekāpās Mursijas UCAM.

Timma laukumā bija 30 minūtes un 45 sekundes, trāpot septiņus punktus. Latvietis realizēja vienīgo divpunktu raidījumu, vienu no četriem tālmetieniem un divus no trijiem soda metieniem.

Tāpat viņš pievienoja divas atlēkušās bumbas, trīs rezultatīvas piespēles, izprovocēja divus pārkāpumus un pats nopelnīja divas piezīmes. Šis rezultāts Timmam deva septiņus efektivitātes koeficienta punktus, kas bija augstvērtīgākais šīs kārtas rādītājs starp latviešu spēlētājiem.

"Baskonia" pieteikumā šoreiz atkal nebija jaunā latvieša Rinalda Mālmaņa.

Kā vēstīts, sestdien pieredzējušais Blūms ar zemu precizitāti iemeta septiņus punktus, tomēr viņa pārstāvētā Saragosas "Tecnyconta" viesos ar 67:70 piekāpās Seviljas "Real Betis Energia Plus" vienībai, piedzīvojot jau sesto zaudējumu pēc kārtas, Pasečņiks guva trīs punktus Kanāriju salu derbijā, kurā viņa pārstāvētā Grankanārijas "Herbalife" ar 71:92 viesos kapitulēja Tenerifes "Iberostar", kamēr Laksa piecās minūtēs palika bez punktiem, bet Kompostelas "Rio Natura Monbus Obradoiro" komanda savā laukumā ar 65:77 piekāpās Andoras "MoraBanc".

Spānijas čempionāta kopvērtējuma galvgalī ar 12 uzvarām 13 spēlēs atrodas Madrides "Real", bet desmit uzvaras attiecīgi 14 un 13 mačos ir "Montakit", kā arī iepriekšējās sezonas čempiones "Valencia Basket" kontā.

Ceturtā ar deviņiem panākumiem tagad ir "Lassa" vienība, kurai ar astoņām uzvarām seko "Baskonia" un abas Kanāriju salu vienības.

Savukārt "Rio Natura Monbus Obradoiro" ar septiņiem panākumiem ir desmitajā vietā, bet "Tecnyconta" ar četrām uzvarām atrodama 17.pozīcijā starp 18 vienībām.