Viens no Vašingtonas "Wizards" līderiem Džons Vols ceļgala problēmu dēļ nevarēs piedalīties Nacionālās basketbola asociācijas ( NBA ) Visu zvaigžņu spēlē, vēsta laikraksts "The Washington Post".

Pēc veiktajām pārbaudēm kļuvis skaidrs, ka 27 gadus vecā Vola kreisajam ceļgalam būs nepieciešama tīrīšana, kā rezultātā basketbolistam būs jāizlaiž aptuveni sešas nedēļas. Ceļgalu viņš savainoja jau novembrī un kopš tā laika regulāri saskāries ar sāpēm tajā.

Līdz ar to Vols nevarēs palīdzēt Stefana Karija komandai Visu zvaigžņu spēlē, kas 18.februārī notiks Losandželosā. Šosezon ceļgala problēmu dēļ saspēles vadītājs bija izlaidis jau desmit spēles.

Šosezon aizvadītajās 37 spēlēs Vols vidēji izcēlies ar 19,4 punktiem un 9,3 rezultatīvām piespēlēm. Tikmēr "Wizards" ar 27 uzvarām 49 spēlēs Austrumu konferences kopvērtējumā ieņem piekto vietu, droši soļojot pretī izslēgšanas turnīram.

Vols tika izraudzīts kā viens no Visu zvaigžņu spēles rezervistiem, bet pēc tam jaunā formāta ietvaros viņu savā komandā paņēma Klīvlendas "Cavaliers" zvaigzne Lebrons Džeimss. Tas Džeimsa vienībā kļuvis jau par otro iztrūkumu, jo Ahilleja cīpslu pārrāvis Ņūorleānas "Pelicans" basketbolists Demarkuss Kazinss, kuram šī sezona līdz ar to ir noslēgusies. Viņa vietā Visu zvaigžņu spēlē piedalīsies viens no Oklahomasitijas "Thunder" līderiem Pols Džordžs.

Savukārt Džeimsa komandā spēlēs arī Ņujorkas "Knicks" zvaigzne Kristaps Porziņģis.

Džeimsa komandas sākumsastāvā Visu zvaigžņu spēlē dosies arī Bostonas "Celtics" aizsargs Kairijs Ērvings, Kevins Durants no Goldensteitas "Warriors" un Entonijs Deiviss no Ņūorleānas "Pelicans". Sākotnēji starta pieciniekā tika iebalsots arī Kazinss, bet pēc viņa traumas Džeimsam jālemj, kurš no rezervistiem iekļausies starta pieciniekā. Teorētiski tas var būt arī Porziņģis.

No rezervistiem Džeimss savā komandā iesauca Porziņģi, Lemarkusu Oldridžu no Sanantonio "Spurs", Kevinu Lavu no Klīvlendas "Cavaliers", Viktoru Oladipo no Indiānas "Pacers", Raselu Vestbruku no "Thunder", kā arī Bredliju Bīlu un Volu no "Wizards".

Sagaidāms, ka tuvākajā laikā Vola vietā tiks nosaukts jauns rezervists.

Tikmēr Goldensteitas "Warriors" zvaigzne Stefans Karijs par saviem komandas biedriem sākumsastāvā izvēlējās Hjūstonas "Rockets" līderi Džeimsu Hārdenu, Milvoki "Bucks" grieķu talantu Janni Adetokunbo, Filadelfijas "76ers" basketbolistu Žoelu Embīdu un Demaru Derouzenu no Toronto "Raptors".

Savukārt no rezervistiem Karijs izraudzījās savus komandas biedrus Dreimondu Grīnu un Kleju Tompsonu, kā arī Džimiju Batleru un Karlu Entoniju Taunsu no Minesotas "Timberwolves", Elu Horfordu no "Celtics", Kailu Lauriju no Toronto "Raptors" un Demjenu Lilardu no Portlendas "Trail Blazers".