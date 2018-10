"Brose" komanda C grupas ceturtajā mačā savā laukumā ar 82:77 (18:18, 25:24, 14;20, 25:15) apspēlēja Panevēžas "Lietkabelis" no Lietuvas, izcīnot otro panākumu turnīrā.

Spēles izskaņa bija visai saspringta, jo vēl 50 sekundes pirms ceturtās ceturtdaļas beigām rezultāts vēstīja 76:76. Spraigā noslēgumā labāk veicās "Brose", izcīnot panākumu.

Rezultatīvākais spēlētājs uzvarētāju komandā bija amerikānis Tairīss Raiss, kurš izcēlās ar 23 punktiem, kamēr viesiem Somijas spēlētājs Džamars Vilsons guva 15 punktus.

C apakšgrupā pirmā ar trim uzvarām četrās spēlēs ir Grieķijas vienība Atēnu AEK, kamēr otrā ar trīs uzvarām tikpat dueļos ir Fuenlavradas "Montakit" no Spānijas. Tai ar diviem panākumiem četrās cīņās seko Atnverpenes "Giants" no Beļģijas un "Brose", bet pirmo piecinieku noslēdz Izraēlas klubs Jeruzalemes "Hapoel", kam divi panākumi trīs mačos. Tālāk ir Francijas vienībai "JDA Dijon", "Lietkabelis" un Nimburkas ČEZ no Čehijas, kuras četros mačos guvušas pa vienai uzvarai.

Bambergas vienība iepriekšējās trīs sezonas spēlēja ULEB Eirolīgā, bet Eiropas divos prestižākajos klubu turnīros kopā aizvadīja 16 sezonas pēc kārtas. Iepriekšējā sezonā "Brose" vienība apstājās Vācijas bundeslīgas pusfinālā, noliekot valsts čempiones godu, ko trīs gadus pēc kārtas tai palīdzēja iegūt Jānis Strēlnieks.

Bagatskis par "Brose" vienības galveno treneri kļuva jūnijā, noslēgdams divu gadu līgumu.

Tikmēr A grupā pie vienas uzvaras četrās spēlēs tikusi Latvijas čempione "Ventspils", kas kopvērtējumā pagaidām dod septīto vietu. Trešdien ventspilnieki viesos ar rezultātu 76:91 (19:21, 16:25, 20:15, 20:31) zaudēja Francijas čempionvienībai "Le Mans".

FIBA Čempionu līgas pamatturnīrā piedalās 32 komandas, kas sadalītas četrās grupās pa astoņām katrā. Apakšgrupā tiks aizvadīts divu apļu turnīrs, pirmo četru vietu ieguvējām iekļūstot astotdaļfinālā, bet piekto un sesto pozīciju guvušajām komandām sezonu turpinot FIBA Eiropas kausā.