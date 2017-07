Bagatskis: mēs būsim neērts pretinieks jebkurai izlasei

Latvijas vīriešu basketbola izlase var būt neērts pretinieks ikvienai izlasei, ja mēs sasniegsim to vajadzīgo spēles ritmu, uzsākot gatavošanos Eiropas čempionāta finālturnīram uzsvēra valstsvienības galvenais treneris Ainars Bagatskis

Ziņots, ka Latvijas izlase pirmdien, 17. jūlijā, 14 spēlētāju sastāvā sāka gatavošanos "Eurobasket 2017", kas Somijā, Izraēlā, Rumānijā un Turcijā sāksies 31. augustā. Latvija spēlēs "Stambulas grupā", kurā vēl ir mājiniece Turcija, Rio olimpiskā vicečempione Serbija, Krievija, Beļģija un Lielbritānija, bet savu pirmo maču valstsvienība aizvadīs 1. septembrī pret serbiem.

Lai gan valstsvienībā sapulcināti gan ļoti talantīgi, gan ļoti pieredzējuši un daudzpusīgi spēlētāji, Bagatskis atgādināja, ka nevajag izvirzīt skaļus saukļus un augstus mērķus. Treneris norādīja, ka iepriekšējā Eiropas čempionātā daudzas basketbolā daudz lielākas valstis palika aiz Latvijas, tādējādi konkurence "Eurobasket 2017" būs gana liela un nopietna. "Mēs zinām, kāpēc esam šeit (uzsākot treniņus – aut.). Mērķis mums ir pēc iespējas tikt augstāk. Precīzāk noformulējot – ja mēs spēlēsim (kā ieplānots) un uz čempionāta laiku sasniegsim to spēļu ritmu, kondīciju, tad droši varu teikt, ka esam neparocīga komanda jebkuram pretiniekam. Izvērtējot to sastāvu, kas mums šobrīd ir," norāda Bagatskis.

"Turnīrs ir īss un pirmais mērķis ir tikt ārā no grupas. Tikt no grupas un arī pēc iespējas izcīnīt grupā augstāku vietu. Es zinu, ka to varam. Tālāk? Visu izšķir viena spēle – tur var notikt gan labā, gan ne tik labā nozīmē," uz izslēgšanas turnīru neprognozējamību norādīja treneris.

Foto: LETA

Bagatskis slavēja daudzu spēlētāju attieksmi un nopietno pieeju "Eurobasket 2017", jo lielākā daļa basketbolistu pēc sezonas beigām nevis baudījuši atvaļinājumu, bet paši individuāli gatavojušies vēl pirms oficiālo treniņu sākuma. Uz profesionālo attieksmi norādīja arī Latvijas izlases kapteinis Jānis Blūms, kurš pats pēc sezonas aizvadījis treniņus un ir noilgojies "atkal uzvilkt valstsvienības kreklu".

"Gandrīz visi gatavojās izlases treniņiem. Tas liecina par profesionalitāti, attieksmi. Mums vajag tos, kas nečīkst un nemeklē attaisnojumus," netieši norādot uz tiem, kas nav valstsvienībā, teica Bagatskis. Viņam piebalsoja Latvijas Basketbola savienības (LBS) prezidents Valdis Voins, uzsverot, ka ne tikai galvenais treneris Bagatskis, bet, piemēram, komandas kapteinis, Jānis Blūms, Jānis Strēlnieks, Dairis Bertāns un Kristaps Janičenoks, vairākas vasaras ir kopā ar komandu visu laiku, kas ir kā "signāls tiem, kas nevar vai negrib būt izlasē".

Bagatskis šogad saskāries ne tikai ar dažu spēlētāju iztrūkumu, bet arī ar izmaiņām treneru korpusā. Viņam šogad asistēs Arnis Vecvagars un Artūrs Visockis-Rubenis, no kuriem pēdējais bija pirmajā treniņā, jo Vecvagars kopā ar Latvijas U-20 izlasi ir Eiropas čempionātā. Tāpat komandai palīdzēja fiziskās sagatavotības treneris Oskars Ernšteins. "Mums ir izmaiņas treneru sastāvā. Nav labi un nav slikti. Situācija ir jāpieņem un jāmeklē risinājums."

Bagatskis atgādināja, ka līdzšinējos turnīros viņa vadībā komanda bijusi ļoti labi fiziski sagatavota un tas bija viens no svarīgākajiem faktoriem. "Iepriekšējos gados talantu trūkumu kompensējām ar nepiekāpību. Veidojām komandas "ķīmiju". Šogad tas arī būs galvenais sagatavotības posmā. Mums ir labs balanss starp jaunību un pieredzi. Tagad mums jāatrod pareizie vārdi, pareizā "ķīmija". Ja sāksim šaubīties, ka darām kaut ko ne tā, tad mēs neko neizdarīsim. Mēs paši noteiksim, vai mēs paši varēsim ko izdarīt."

Pēc valstsvienības kandidātu paziņošanas basketbola aprindu cilvēku sociālos tīklos mēļoja, ka uz treniņiem netikšot aicināti pieredzējušie Kaspars Bērziņš un Rolands Freimanis. Bagatskis tagad apstiprināja, ka abi basketbolisti netiekot aicināti uz treniņiem dažādu apsvērumu dēļ. Bagatskis uzsvēra, ka sākotnēji publicētais kandidātu saraksts ir bijis paplašinātais, no kura ne visi aicināti uz treniņiem. Ja kāds no sastāva būtu izkritis, tad tiekot aicināts nākamais no paplašinātā saraksta. "Runājot par Bērziņu un Freimani. Paldies viņiem, ko viņi darīja izlases labā iepriekšējos gados. Un viņi izdarīja lielu darbu. Bet, ja es nevaru tik pieredzējušiem spēlētājiem iedot garantētas minūtes laukumā, tad tās minūtes es labāk dodu jaunajiem spēlētājiem. Viņiem bijušas spēles, kuras aizvadīja ļoti labi un, iespējams, pateicoties viņiem, mēs arī uzvarējām. Bet jāatzīst, ka šis ir mans lēmums," par komandas komplektēšanas niansēm sacīja Bagatskis.

Pagaidām kopā ar komandu dažādu iemeslu dēļ nav Dāvis Bertāns, Dairis Bertāns, Jānis Strēlnieks un Jānis Timma, kuri individuāli gatavojas "Eurobasket 2017". Jūlija beigās uz 10 dienām treniņus valstsvienībā atstāts Ņujorkas "Knicks" zvaigzne Porziņģis, kuram basketbola popularizācijas nolūkos plānota NBA spēle DĀR. Tādējādi valstsvienība šobrīd optimālajā sastāvā sāks gatavoties 8. augustā.

Foto: LETA

Lai gan pēdējos mēnešos Porziņģa vārds daudz minēts saistībā ar notiekošo "Knicks" komandā, pats basketbolists to nevēlējās komentēt. "Koncentrējos darbam izlasē, un, kad tā jezga notika, trenējos Liepājā un centos nepievērst uzmanību. Jākoncentrējas uz darbu šeit, izlasē."

Porziņģis atzina, ka izlases treniņos ir daudz kas eiropeiskāks un treniņi ir savādāki, nekā Ziemeļamerikā. "Patīkami būt šajā atmosfērā, patīkami atpakaļ Eiropas vidē. Prieks, ka viss ir ļoti augstā līmenī noorganizēts. Tagad ir jāstrādā, jāiegulda liels darbs."

Porziņģis atklāja, ka treniņos visu laiku viņam būs līdzi fizioterapeits. Ņemot vērā ažiotāžu un basketbolista popularitāti, ar Porziņģi kopā būs arī miesassargs. Sportists sīkāk neko nemācēja skaidrot par to, jo ar šīm lietām vairāk nodarbojoties viņa cilvēki jeb komanda.

Saistībā ar Porziņģa spēlēšanu izlasē LBS būs lielāki izdevumi, jo basketbola zvaigznes apdrošināšanai nācās lūgt valsts atbalstu. Tomēr apdrošināšanas jautājums attiecināms, ne tikai uz Porziņģi, bet arī citiem basketbolistiem. Kā atklāja LBS prezidents Voins, kamēr valsts solītā nauda nav saņemta, LBS ir paņēmusi aizdevumu. Spēlētāju apdrošināšanām iztērēti 148 000 eiro, bet vēl neesot apdrošināts Timma. Pēc Voina teiktā, visas apdrošināšanas izmaksas būs iespējams pateikt, kad visi dokumenti tiks sakārtoti.