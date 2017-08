Bagatskis uzsvēra, ka komanda mācījusies no pirms nedēļas pielaistām kļūdām, mainījuši darbību aizsardzībā, kas gan sākotnēji nav devis rezultātu.

"Puslaikā viņi iemeta 32 punktus un, ja nemaldos, 20 punktus viņi iemeta pēc mūsu maiņām pie blokiem un otrajiem metieniem. Otrajā puslaikā sakārtojām cīņu zem groza, sākām spēlēt no aizsardzības. Bija labas iespējas pārejai uz uzbrukumu, labas iespējas uzbrukumam. Ja ātrajos uzbrukumos mums skrien Kristaps Porziņģis , Rolands Šmits un Dāvis Bertāns , tad pretiniekiem ir grūti aizsargāties. Diemžēl nespējam uzturēt to tempu un spēles kvalitāti visu laiku. Panācām padsmit punktu pārsvaru un to nespējām palielināt. Poļi ir pieredzējuši, to izmantoja, samazināja starpību, un nācās sākt visu no sākuma," sacīja Bagatskis.