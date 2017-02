"Barons kvartāls" viesos aizvadīja ļoti pārliecinošu spēli, sagraujot jūrmalniekus ar rezultātu 85:54 (14:9, 24:9, 23:21, 24:15).

Uzvarētājiem Tailers Larsons guva 18 punktus, bet pa 13 punktiem pievienoja Roberts Freimanis, Dāvis Geks un Dāvis Rozītis, kurš izcīnīja arī 11 atlēkušās bumbas zem groziem. Savukārt "Jūrmala"/"Fēnikss" rindās Artūrs Dušelis un Jēkabs Rozītis iemeta pa deviņiem punktiem.

Spēles sākums neliecināja, ka rīdzinieki gūs tik pārliecinošu uzvaru, taču jau otrajā ceturtdaļā viņi veica pamatīgu atrāvienu, pēc puslaika panākot 38:18 savā labā, pēc tam pārsvaru tikai palielinot.

Šī spēle risinājās Lapmežciema sporta centrā, jo kūrortpilsētā joprojām slēgta tehniskas problēmas piedzīvojusī daudzfunkcionālā sporta halle.

Abas vienības nākamo divu nedēļu laikā savā starpā tiksies vēl divas reizes, jo 15. februārī tās spēkosies arī "OlyBet" Latvijas Basketbola līgas (LBL) ietvaros, bet 22. februārī notiks BBL astotdaļfināla atbildes cīņa.

Tās šosezon savā starpā tikušās jau piecas reizes – sezonas ievadā jūrmalnieki LBL ietvaros savā laukumā uzvarēja ar 77:68, bet nacionālā čempionāta otrajā aplī un abās cīņās BBL regulārajā sezonā uzvarēja "Barons kvartāls", turklāt mazpārliecinošākā no šīm uzvarām bijusi ar 13 punktu pārsvaru.

Savukārt "Ogre"/"Kumho Tyre" savā laukumā ar 83:75 (21:17, 16:24, 20:12, 26:22) bija pārāka par "Pieno žvaigždes", Pasvāles komandai šosezon BBL čempionātā sagādājot vien otro zaudējumu, turklāt arī pirmo viņi cieta pret ogrēniešiem.

"Ogre"/"Kumho Tyre" labā Rihards Zēbergs guva 17, Mārcis Vītols 16, bet Gints Antrops 15 punktus, bet viesiem Egidijs Dimša un Andrijs Agafonovs pievienoja pa 11 punktiem katrs.

Pirmajā puslaikā nevienai komandai par pieciem punktiem lielāku pārsvaru iegūt neizdevās, bet pēc 20 nospēlētām minūtēm ar 41:37 vadībā bija viesi. Taču trešās ceturtdaļas beigās "Ogre"/"Kumho Tyre" pārņēma iniciatīvu, bet spēles pēdējā nogrieznī panāca arī 78:66 savā labā. Pēdējās minūtēs "Pieno žvaigždes" starpību samazināja, tomēr pirms atbildes spēles Ogres klubam būs astoņu punktu pārsvars.

Visbeidzot Jēkabpilī aizvadītajā mačā mājinieki cieta neveiksmi pret "Nevežis" ar 74:78 (8:24, 17:19, 21:16, 28:19).

Jurijs Aleksejevs un Rinalds Sirsniņš "Jēkabpils" labā guva pa 20 punktiem, bet 17 punktus pievienoja Roberts Stumbris. Tikmēr Ķēdaiņu komandā Džermains Lavs guva 17 punktus.

"Jēkabpils" spēli sāka pagalam neveiksmīgi, jo pirmās ceturtdaļas pēdējās piecās minūtēs ļāva pretiniekiem gūt 14 punktus pēc kārtas, panākot 24:8, bet pēc puslaika esot vadībā ar 43:25. Spēles otrajā pusē mājinieki sāka atspēlēšanos un astoņas minūtes pirms mača beigām zaudēja vairs ar 54:59. Nepilnas piecas minūtes pirms pamatlaika beigām jēkabpilieši panāca izlīdzinājumu 65:65, tomēr izvirzīties vadībā nespēja, beigās ļaujot pretiniekiem gūt uzvaru.

Trešdien BBL izslēgšanas spēles sāka arī divi Igaunijas klubi, Tallinas "Kalev"/"Cramo" komandai viesos ar 101:63 (30:15, 25:15, 26:20, 20:13) pieveicot TTU basketbolistus.

Latvijas čempione "Valmiera"/ORDO, kā arī "Liepāja"/"Triobet" vienība otrdien viesos guva drošas uzvaras pirmajās BBL astotdaļfināla spēlēs. "Valmiera"/ORDO ar rezultātu 78:65 droši pieveica Igaunijas komandu Raplas "Avis", bet "Liepāja"/"Triobet" ar 92:75 uzveica TLU/"Kalev" basketbolistus.

Tāpat jau otrdien kļuva zināma pirmā ceturtdaļfināla dalībniece par ko ļoti pārliecinoši kļuva "Tartu Universitātes" komanda no Igaunijas, kas vispirms pirmdien ar 83:49 sagrāva Kazahstānas komandu Atirau "Barsi", bet atbildes spēlē dienu vēlāk bija pārāka ar 74:45. "Barsi" vienība šajā sezonā visas BBL spēles aizvadīja izbraukumā.

Ceturtdaļfinālā "Tartu Universitāte" tiksies ar "Jēkabpils" un "Nevežis" dueļa spēcīgāko vienību.

Vēl vienā astotdaļfināla pirmajā cīņā otrdien Lietuvas klubs Prieņu-Birštonas "Vytautas" savā laukumā otrdien ar 100:55 sagrāva "Port of Parnu" vienību no Igaunijas.

Atbildes spēles pārējos septiņos pāros risināsies pēc divām nedēļām. BBL izslēgšanas turnīrā visās kārtās uzvarētāji tiks noskaidroti divu spēļu summā.

BBL turnīra formāts arī šogad lielā mērā bija pakārtots Eirokausos startējošajām reģiona komandām, kuras tika atbrīvotas no regulārā turnīra. Tomēr šī čempionāta izslēgšanas cīņās tās drīkstēja piedalīties tikai tādā gadījumā, ja nav kvalificējušās izslēgšanas sacensības kontinenta turnīros. No vienībām, kas piedalījās BBL pamatturnīrā, izslēgšanas sacensībās neiekļuva tikai divas vienības - pastarīte Mogiļevas "Borisfen" no Baltkrievijas, kas cieta zaudējumus visās 12 spēlēs, kā arī Rakveres "Tarvas"/"Palmse Metall" no Igaunijas, kas neieradās uz regulārā čempionāta pēdējo maču.

No astoņām Eirokausos startējošajām Baltijas vienībām BBL izslēgšanas sacensībās piedalās četras - "Kalev"/"Cramo", "Tartu Universitāte", TLU/"Kalev" un "Vytautas". Šīm vienībām Eirokausos neizdevās sasniegt izslēgšanas turnīru.

Tikmēr trīskārtējie BBL čempioni "Šiauliai", kas nespēja pārvarēt Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eiropas kausa pirmo posmu, labprātīgi atteicās no dalības BBL, jo saskaras ar finansiālām grūtībām.