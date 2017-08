Strautiņš, kurš Itālijā spēlē jau kopš 2014.gada un pēc nākamās sezonas varēs dabūt šīs valsts basketbola pilsonību, līgumu noslēdzis uz divām sezonām.

Pagājušajā sezonā 18 gadus vecais Strautiņš Redžio di Emīlijas pieaugušo komandā vidēji spēlē guva 2,8 punktus un izcīnīja 2,1 atlēkušo bumbu, bet komanda zaudēja ceturtdaļfinālā.

"Papildinām komandu ar vēl vienu daudzsološu basketbolistu, kurš pastiprināts mūsu komandu un padziļinās rezerves. Viņš būs ļoti labs palīgs Itālijas A sērijā un starptautiskajos mačos. Šis līgums mums dod iespēju strādāt ar basketbolistu, kurš pēc sezonas varēs saņemt Itālijas basketbola pilsonību," "Betaland" citē kluba sporta direktoru Džuzepi Sindoni.

"Betaland" nākamajā sezonā startēs arī FIBA Čempionu līgā, kuru sāks no kvalifikācijas trešās kārtas.

Kā vēstīja Itālijas mediji, "Grissin Bon" vienība vēlējusies Strautiņu uz gadu izīrēt kādam no A2 sērijas klubiem, tomēr spēlētājs no šāda piedāvājuma atteicies, līdz ar to šķīrās abu pušu ceļi.

Pagājušajā sezonā "Betaland" komandu pārstāvēja cits latvietis Jānis Bērziņš, tomēr lielāko daļu sezonas viņš izlaida nopietna ceļgala savainojuma dēļ un pavasarī vienošanās abas puses pārtrauca sadarbību. Arī "Betaland" komanda šosezon nepārvarēja vietējā čempionāta ceturtdaļfinālu.

Strautiņš uz Redžio di Emīliju pārcēlās pēc 2014.gada Eiropas U-16 čempionāta, kad bija viens no Latvijas izlases līderiem un palīdzēja komandai tikt pie sudraba medaļām, bet pērn vienošanās tika pagarināta līdz 2020.gadam.

Tāpat Strautiņš decembrī kļuva par otro rezultatīvāko spēlētāju Eiropas U-18 čempionātā, kurā Latvija samierinājās ar 13.vietu, bet šovasar viņš pārbaudes spēlē gūtās traumas dēļ nevarēja palīdzēt U-20 valstsvienībai, kas nespēja noturēties kontinenta augstākajā divīzijā.