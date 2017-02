Bertāns spēlēja 32 minūtes un 37 sekundes, trāpot divus no pieciem divpunktu metieniem un divus no pieciem tālmetieniem, kā arī realizējot divus no trim "sodiņiem".

Tāpat latvietis izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas, izdarīja piecas rezultatīvas piespēles, nopelnot trīs piezīmes.

Uzvarētājiem ar 22 punktiem izcēlās Bredlijs Vanameikers, kurš veica arī 11 rezultatīvas piespēles, bet Ante Zizičs pievienoja 19 punktus. Tikmēr "Gaziantep" rindās ar 24 punktiem rezultatīvākais bija kanādietis Endijs Rautiņš, kura senči nāk no Latvijas un Lietuvas, bet 23 punktus guva Devons Džefersons.

"Dariššafaka Doguš" pēc puslaika zaudēja ar 47:48, bet spēles otrajā daļā bija nedaudz labāka, sīvā cīņā beigās svinot uzvaru. Minūti pirms beigām Rautiņš ar tālmetienu vēl panāca neizšķirtu 85:85, bet beigās četrus punktus iemeta Vanameikers.

Turcijas čempionātā Bertāna pārstāvētais klubs bija zaudējis iepriekšējās divās cīņās, savukārt aizvadītajā nedēļā ULEB Eirolīgas cīņā ar 72:65 uzvarēja Stambulas "Fenerbahce", tobrīd pārtraucot piecu zaudējumu sēriju abos turnīros kopā.

Ziņots, ka Rolands Freimanis sestdien iemeta 19 punktus Turcijas čempionāta spēlē, tomēr viņa pārstāvētā Ušakas "Muratbey" komanda viesos ar rezultātu 84:90 zaudēja Ankaras vienībai "Halk Enerji TED", kas guva pirmo panākumu šosezon.

Freimanis šajā spēlē laukumā bija 35 minūtes un 57 sekundes, trāpot piecus no sešiem divpunktu metieniem, divus no sešiem tālmetieniem un arī trīs no četriem soda metieniem.

Tāpat viņam bija sešas atlēkušās bumbas un divas rezultatīvas piespēles.

Ar 32 punktiem un astoņām rezultatīvām piespēlēm latvieša pārstāvētajā komandā rezultatīvākais bija D'Andželo Hemsons, bet uzvarētājiem ar 23 punktiem, astoņām bumbām zem groziem un astoņām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Šenons Džerods Šorters.

"Muratbey" komanda zaudēja trešajā Turcijas čempionāta spēlē pēc kārtas. Tāpat tā trešdien piekāpās Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eiropas kausa pirmajā astotdaļfināla spēlē, ar 72:82 atzīstot Rumānijas kluba Oradeas CSM CSU pārākumu.

Turcijas čempionāta kopvērtējuma galvgalī ar 16 uzvarām 18 spēlēs atrodas Stambulas komandas "Fenerbahce" un "Anadolu Efes".

Ceturto vietu ar 12 uzvarām 18 mačos ieņem "Dariššafaka Doguš", bet "Muratbey" ar piecām uzvarām 18 dueļos atrodama 14.pozīcijā 16 komandu vidū.