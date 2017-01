Latvijas basketbolists Dairis Bertāns pirmdien guva deviņus punktus, taču tas neglāba Stambulas "Dariššafaka Doguš" komandu no pārliecinoša zaudējuma Turcijas čempionāta spēlē pret lejasgala komandu Bursas "Tofaš".

"Dariššafaka Doguš" viesos cieta neveiksmi ar 66:83 (14:24, 23:24, 13:20, 16:15).

Bertāns šajā mačā laukumā pavadīja 24 minūtes un 24 sekundes, trāpot septiņus no septiņiem soda metieniem un vienīgo divpunktnieku, taču aizmetot garām abus trejačus.

Tāpat latvieša rēķinā arī viena rezultatīva piespēle, trīs piezīmes un viens izprovocēts pārkāpums.

"Dariššafaka Doguš" komandā rezultatīvākais ar 18 punktiem bija francūzis Adrjēns Muarmans, bet Bredlijs Vanameikers sameta 16 punktus. Savukārt uzvarētājiem Tonijs Krokers izcēlās ar 17 punktiem.

Jau pirmajā ceturtdaļā "Dariššafaka Doguš" nokļuva iedzinējos ar desmit punktiem (14:24), bet turpinājumā atspēlēties nespēja, beigās mājinieku pārsvaram sasniedzot arī 20 punktu robežu (81:61).

Latvieša pārstāvētajai komandai šis bija trešais zaudējums pēc kārtas, jo pagājušajā nedēļā "Dariššafaka Doguš" cieta divas neveiksmes ULEB Eirolīgā, savukārt Turcijas čempionātā Stambulas klubam pārtrūka trīs uzvaru sērija.

Tikmēr "Tofaš" iepriekšējos divos mačos zaudēja, bet vēl pirms tam bija guvusi trīs panākumus.

LETA jau ziņoja, ka svētdien Rolands Freimanis Turcijas čempionāta spēlē guva 20 punktus, tomēr viņa pārstāvētā Ušakas "Muratbey" komanda piekāpās kopvērtējuma līderei Stambulas "Fenerbahce", kas ir viena no vadošajām arī ULEB Eirolīgas turnīrā.

Aizvadītajā cīņā "Muratbey" viesos cieta neveiksmi ar rezultātu 89:98 (21:34, 19:24, 21:18, 28:22).

Freimanis laukumā pavadīja 31 minūti un 12 sekundes, iemetot septiņus no deviņiem divpunktniekiem, vienu no diviem tālmetieniem un trīs no četriem soda metieniem. Tāpat viņam bija divas atlēkušās bumbas, piecas rezultatīvas piespēles un trīs piezīmes.

Rezultatīvākais uzvarētājiem ar 16 punktiem bija 2013. gada Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) drafta pirmais numurs kanādietis Entonijs Benets.

Zīmīgi, ka pirms nedēļas Turcijas čempionātā Freimanis sameta 18 punktus, bet "Muratbey" grūtā cīņā viesos ar 105:101 pagarinājumā pārspēja Trabzonas "Trabzonspor Medical Park".

Turcijas čempionāta kopvērtējuma galvgalī ar 14 uzvarām 16 spēlēs ir "Fenerbahce", tomēr pirmdien to var panākt arī vēl viena Stambulas komanda "Anadolu Efes".

"Dariššafaka Doguš" ar 11 uzvarām 16 spēlēs ieņem piekto vietu, bet "Tofas" pēc šīs uzvaras pakāpās divas pozīcijas augstāk uz 10.vietu, kamēr "Muratbey" ar piecām uzvarām 16 dueļos atrodama 14.pozīcijā 16 komandu vidū.