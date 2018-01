Bertānam šis bija viens no neizteiksmīgākajiem mačiem šomēnes. 11.janvārī viņš zaudējumā pret Losandželosas "Lakers" no spēles neiemeta nevienu no diviem metieniem, dueli noslēdzot ar diviem punktiem.

Kopumā Bertāns trešdien laukumā pavadīja 22 minūtes, kuru laikā iemeta vienīgo divpunktnieku, bet abi viņa tālmetieni lidoja grozam secen. Latvieša kontā arī viena atlēkusī bumba, divas rezultatīvas piespēles, viena kļūda un divas piezīmes.

"Spurs" sastāvā 34 punktus iemeta Lemarkuss Oldridžs. Savukārt 25 punktus pievienoja Petijs Milss, kurš turklāt pamanījās realizēt septiņus trīspunktniekus, kamēr pieredzējušajam spānim Po Gasolam 13 punkti, 12 atlēkušās bumbas un septiņas rezultatīvas piespēles.

Savukārt "Nets" rindās 20 punktus iemeta Alens Krebs, kamēr Džo Heriss pievienoja 18 punktus.

Pāris stundas pirms šī mača "Spurs" paziņoja, ka nenoteiktu laiku atkal spēlēt nevarēs vienības līderis Kavai Lenards, kurš joprojām turpina rehabilitāciju pēc gūtās kvadricepsa tendinopātijas. Šosezon viņš piedalījies tikai deviņos mačos.

Šo maču veiksmīgāk sāka "Nets" vienība, kas pirmajās minūtēs izvirzījās vadībā ar 19:11, tomēr pēc tam "Spurs" basketbolisti spēles gaitu izlīdzināja, pirmo ceturtdaļu pamanoties noslēgt jau ar piecu punktu vadību (31:26). Bertāns pirmo reizi šajā spēlē iesaistījās septītajā minūtē, pirmās ceturtdaļās beigās aizmetot garām trīspunktnieku, bet pēc tam realizējot pustālo raidījumu.

Turpinājumā Bertāns gan bija nemanāmāks, jo viņš izmeta vēl tikai vienu metienu, ceturtās ceturtdaļas sākumā neiemetot trīspunktnieku. Savukārt pirmais puslaiks kopumā aizritēja līdzvērtīgā cīņā, tomēr lielajā pārtraukumā "Spurs" devās ar piecu punktu vadību (51:46).

"Spurs" basketbolisti aizvadīja ļoti veiksmīgu trešo ceturtdaļu, kas pirmo reizi ļāva pārsniegt desmit punktu pārsvaru. Ceturkšņa vidū viesi no Sanantonio veica 10:0 izrāvienu un panāca jau 17 punktu vadību (67:50), bet pārsvaru turpinājumā gan palielināt neizdevās.

Bertāns laukumā tikmēr bija nemanāms, bet pamatlaika beigās "Nets" pakāpeniski samazināja deficītu, līdz nedaudz vairāk nekā divas minūtes līdz pamatlaika beigām tas bija vairs tikai trīs punkti (88:91). Cīņas noslēgums aizritēja aizraujošā cīņā, bet 53 sekundes pirms beigām Oldridžs iemeta svarīgus divus punktus ar sodu.

Viesi no Sanantonio ar soda metieniem vadību prata nosargāt, bet Bertāns izšķirošajos cīņas brīžos laukumā nebija.

"Spurs" ar 30 uzvarām 46 spēlēs Rietumu konferences kopvērtējumā atrodas trešajā vietā, kamēr "Nets" ar 16 panākumiem 45 cīņās ir Austrumu konferences 13.pozīcijā.

Nākamo spēli "Spurs" aizvadīs piektdien, kad viesosies pie vienas no spēcīgākajām Austrumu konferences spēcīgākajām vienībām Toronto "Raptors".