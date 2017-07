"Spurs" sestdien ar rezultātu 74:75 (20:12, 25:24, 18:23, 11:16) saspringtā duelī zaudēja Maiami "Heat" vienībai, izšķirošo grozu iemetot Londonam Perantesam, kuru nesenajā draftā neizraudzījās.

Bertāns šajā spēlē laukumā pavadīja 27 minūtes, realizējot vienu no diviem divpunktu metieniem, vienu no pieciem tālmetieniem un arī vienu no diviem soda metieniem.

Tāpat latvieša rēķinā bija divas atlēkušās bumbas, divas kļūdas un četras piezīmes. "Spurs" ar Bertānu laukumā ielaida par četriem punktiem vairāk, nekā iemeta.

"Spurs" rindās rezultatīvākais ar 18 punktiem bija Braiens Forbss.

Turpinājumā "Spurs" svētdien Lasvegasā tiksies ar Filadelfijas "76ers", bet pēc tam otrdien samēros spēkus ar Portlendas "Trail Blazers".

"76ers" komanda sestdien saņēma smagu triecienu, jo tās spēlē potītes traumu guva šī gada jauno spēlētāju drafta pirmais numurs Markels Fulcs, kurš laukumu varēja pamest vien ar komandas biedru palīdzību. Tiek gan ziņots, ka šī trauma nav nopietna.

Zīmīgi, ka Fulcs tikai pāris stundas iepriekš bija parakstījis līgumu ar "76ers" komandu, ko tāpat paveica arī Džonatans Rediks un Emirs Džonsons.

Kā zināms, "76ers" rīcībā NBA draftā nonāca arī Latvijas basketbols Anžejs Pasečņiks, kurš gan nākamo sezonu pavadīs Spānijā un nav vienības rindās Vasaras līgās.

Pirms tam "Spurs" šonedēļ spēlēja NBA Vasaras līgā Jūtā, uzvarot vienā no trijiem mačiem, bet Bertānam iemetot attiecīgi 12, 14 un deviņus punktus.

Lasvegasas Vasaras līgā ir divi Latvijas pārstāvji, jo Ņūorleānas "Pelicans" komandā strādā arī treneris Raimonds Feldmanis. Pirmajā mačā "Pelicans" piektdien ar 93:96 zaudēja Toronto "Raptors".

Tikmēr "Spurs" komandu Vasaras līgā vada galvenā trenera Grega Popoviča palīgs Vils Hārdijs.

Savā debijas sezonā NBA regulārajā čempionātā Bertāns laukumā gāja 67 spēlēs, kurās vidēji nospēlēja 12,1 minūti, iemeta 4,5 punktus un izcīnīja 1,5 atlēkušās bumbas. Bertāns četros mačos guva vismaz 15 punktus, bet rezultatīvākā cīņa debijas sezonā latvietim bija 7.janvārī, kad pret Šarlotes "Hornets" tika iemests 21 punkts.

Bertāns kļuva par pirmo latviešu basketbolistu, kurš spēlējis NBA konferences finālā, izslēgšanas turnīra rezultatīvākajā mačā tiekot pie 13 punktiem. Kopā latvietis 13 "play-off" mačos vidēji nospēlēja 8,6 minūtes, kuru laikā izcēlās ar vidēji 2,8 punktiem un savāca 1,5 bumbas zem groziem.

Kā vēstīts, pagājušajā nedēļā Bertāns paziņoja, ka palīdzēs Latvijas izlasei gaidāmajā Eiropas čempionātā. Patlaban 24 gadus vecais Bertāns iepriekšējo reizi valstsvienībā spēlēja pirms pieciem gadiem.