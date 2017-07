Foto: kadrs no video

Bertāns šajā spēlē realizēja divus no četriem divpunktu metieniem, četrus no sešiem tālmetieniem un četrus no pieciem soda metieniem. Tāpat viņš izcīnīja divas atlēkušās bumbas, pārtvēra divas bumbas, bloķēja divus pretinieku metienus un nopelnīja septiņas personiskās piezīmes. Vasaras līgā spēlētājiem nav piezīmju normas.

Bertāns bija otrais rezultatīvākais spēlētājs savā komandā, jo Brains Forbss guva 35 punktus.

Nākamajā spēlē "Spurs" basketbolisti tiksies ar Portlendas "Trail Blazers".

Bertānam šī bija piektā NBA Vasaras līgas spēles – trīs viņš nospēlēja Jūtā, bet divas tagad nospēlējis Lasvegasā. Bertāns paziņojis par Latvijas izlases pārstāvēšanu septembrī gaidāmajā Eiropas basketbola čempionātā. Aizvadītajā sezonā viņš debitēja "Spurs" komandā NBA čempionātā, viņš "Spurs" rindās piedalījās 67 spēlēs, kurās vidēji guva 4,5 punktus un izcīnīja 1,5 atlēkušās bumbas. Tāpat viņš aizvadīja arī 13 izslēgšanas spēles, vidēji gūstot 2,8 punktus un izcīnot 1,5 atlēkušās bumbas.