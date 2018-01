Savā debijas NBA sezonā Bertāns starta sastāvā laukumā devās sešas reizes, bet šosezon pirmo šādu reizi piedzīvoja otrdien, kam dienu vēlāk sekoja arī otrā iespēja.

... Davis' second dunk was so good, we had to have two Plays of the Game tonight. pic.twitter.com/KUtgGQkRPY— San Antonio Spurs (@spurs) January 25, 2018