Liepājas komandas labā 22 punktus iemeta Toms Leimanis, kamēr 16 punktus pievienoja Roberts Krastiņš. Tikmēr "Šiauliai" rindās Donāts Sabeckis teju izcēlās ar "triple-double" - 14 punkti, desmit atlēkušās bumbas un deviņas rezultatīvas piespēles.

"Betsafe"/"Liepāja" basketbolisti līdzvērtīgi ar mājiniekiem cīnījās vien pašā spēles sākumā, bet pēcāk iniciatīva pārgāja "Šiauliai" pusē, kas pirmo puslaiku noslēdza ar 14 punktu vadību (51:37). Otrajā puslaikā Lietuvas kluba pārsvars pārsniedza arī 20 punktus.

Iepriekš "Betsafe"/"Liepāja" no sastāva bija atskaitījusi krievu centru Romānu Gruščenko un amerikāņu aizsargu Kenetu Braunu. Līdz ar to vienībā palicis tikai viens ārzemju basketbolists - amerikāņu centrs Kails Bendžamins.

Abām komandām tā būs otrā cīņa turnīrā. Liepājnieki pirms nedēļas ar 64:82 viesos zaudēja "Jūrmalai", bet "Šiauliai" mājās ar 94:78 uzvarēja BBL debitanti Minskas "Cmoki".

Ar pamatīgi atjaunotu sastāvu spēlējošā Liepājas komanda šosezon lielus laurus nav plūkusi, jo "OlyBet" Latvijas Basketbola līgā (LBL) tai ir viens panākums piecās spēlēs, kas šobrīd dod vien astoto vietu deviņu komandu konkurencē.

Tikmēr Šauļu komanda Lietuvas čempionātā arī spēlējuši vāji, astoņos mačos tiekot vien pie divām uzvarām, kas tai dod astoto vietu starp desmit vienībām.

"Šiauliai" no 2014. līdz 2016.gadam trīs reizes pēc kārtas kļuva par BBL čempioniem, bet iepriekšējā sezonā tā saskārās ar finansiālām grūtībām, tāpēc atteicās no dalības Baltijas turnīrā.

Šajā BBL sezonā startē 14 komandas, kuras sadalītas divās grupās pa septiņām katrā.

A apakšgrupā līdere ar divām uzvarām divos mačos ir "Šiauliai", kam ar diviem panākumiem trīs cīņās seko Kārļa Apsīša pārstāvētā BBL čempione Prieņu-Birštonas "Vytautas" no Lietuvas. Tikmēr par uzvarai ir "Jūrmalai", kā arī Igaunijas vienībām Raplas "AVIS Utilitas" un "Port of Parnu". Savukārt bez panākumiem pagaidām ir "Betsafe"/"Liepāja" un Minskas "Cmoki" no Baltkrievijas, kas turnīrā piedalās ar otro komandu.

Savukārt B apakšgrupā no Latvijas ir "Ogre" un "Valmiera"/ORDO komandas, kā arī Lietuvas klubs Pasvāles "Pieno žvaigždes", Igaunijas vienības TTU, "Tartu Universitāte" un Tallinas "Kalev"/TLU, un Kazahstānas klubs Atirau "Barsi".