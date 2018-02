Tims Hārdevejs juniors trešdien guva 37 punktus, taču tas neglāba Ņujorkas " Knicks " komandu Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) čempionātā no astotā zaudējuma pēc kārtas.

Bez Kristapa Porziņģa palikusī "Knicks", aizvadot pēdējo spēli pirms NBA Visu Zvaigžņu mača, kas šīs nedēļas nogalē notiks Losandželosā, savās mājās ar rezultātu 113:118 (39:26, 33:25, 15:39, 26:28) zaudēja Vašingtonas "Wizards" komandai, laukuma saimniekiem nespējot nosargāt 27 punktu pārsvaru.

Jau vēstīts, ka latviešu zvaigzne Porziņģis pagājušajā nedēļā sarāva ceļgala krusteniskās saites. Otrdien liepājniekam tika veikta operācija, pēc kuras viņam nāksies izlaist aptuveni desmit mēnešus.

Ņujorkas klubs kopš Porziņģa traumas piedzīvojis četrus zaudējumus tikpat spēlēs, bet astoņu neveiksmju sērija komandai ir garākā šajā sezonā.

"Knicks" aizvadīja teicamu spēles pirmo daļu, pēc kuras bija vadībā ar 72:51, tomēr turpinājumā pamanījās iespaidīgo pārsvaru izsēt. Pirms noslēdzošā spēles nogriežņa mājinieki jau zaudēja ar 87:90, beigās piedzīvojot kārtējo neveiksmi, turpinot attālināties no izslēgšanas spēļu zonas.

"Wizards" šajā mačā veica lielāko atspēlēšanos šosezon visā līgā, jo 28.decembrī 26 punktu deficītu veiksmīgi "dzēsa" Bostonas "Celtics".

Pēc ilgāka pārtraukuma ļoti rezultatīvu spēli aizvadīja Hārdevejs, kurš tikai par punktu atpalika no sava šīs sezonas rezultatīvākā snieguma, savukārt 30 punktu robežu pārsniedza pirmo reizi kopš 19.janvāra. Hārdevejs trāpīja 14 no 24 metieniem, tostarp sešus no deviņiem tālmetieniem.

Tāpat kārtējo "double-double" nokārtoja turku centrs Eness Kanters, kurš guva 24 punktus un izcīnīja 14 atlēkušās bumbas, bet ar 16 punktiem un 11 atlēkušajām bumbām piebalsoja Porziņģa aizstājējs Maikls Bīzlijs.

Kanters divciparu skaitļus divos statistikas rādītājos sasniedzis pēdējos deviņos mačos, bet šosezon pie "double-double" viņš ticis 28 mačos.

Tikmēr "Wizards" komandā 36 punktus guva Bredlijs Bīls, bet 22 punktus sameta Oto Porters juniors, palīdzot bez traumētā līdera Džona Vola spēlējošajai Vašingtonas komandai izcīnīt otro uzvaru pēc kārtas.

Pirmajā puslaikā Hārdavejs guva 32 punktus, taču spēles otrajā daļā viņš, tāpat kā visa "Knicks" komanda salūza, trešajā ceturtdaļā ielaižot 39 punktus, pretiniekiem no spēles realizējot 77,2% metienu. Uz neilgu brīdi "Knicks" bija vadībā noslēdzošajā ceturtdaļā (94:93), taču beigas mājinieku izpildījumā atkal bija ļoti vājas.

"Knicks" vienība piedzīvoja 15 zaudējumu pēdējos 19 mačos, turpinot attālināties no izslēgšanas turnīra zonas, no tās atpaliekot jau par septiņu uzvaru tiesu. Ņujorkas vienība ar 23 uzvarām 59 spēlēs Austrumu konferences kopvērtējumā ieņem 11.vietu, kamēr "Wizards" ar 33 panākumiem 57 mačos ir konferences ceturtajā pozīcijā.

Nākamo spēli "Knicks" aizvadīs 22.februārī viesos pret Orlando "Magic".