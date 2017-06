Būdams neapmierināts ar "Knicks" klubā notiekošo, Porziņģis pavasarī neapmeklēja tradicionālo sezonas noslēguma tikšanos. Šāda latvieša rīcība izsauca plašu rezonansi, turklāt radās daudz spekulāciju par viņa nākotni Ņujorkas komandā.

Pirms NBA drafta "Knicks" komanda esot centusies aizmainīt vienu no saviem līderiem Porziņģi, taču darījums nav izdevies.

Porziņģa neierašanos uz sezonas noslēguma tikšanos ar "Knicks" vadību nupat kritizējis Ouklijs, kuram gan pašam arī nav tās labākās attiecības ar klubu.

"Porziņģim šajā situācijā nebija taisnība. Tā nedrīkst darīt," laikraksts "The New York Daily News" citē Ouklija teikto. "Kad esi līgā bijis tik neilgu laiku un uzvarējis tik maz spēļu, tā darīt tu nevari atļauties. It sevišķi, ja tajā brīdī esi bijis turpat pilsētā."

Ouklijs norāda, ka klusēšanas vietā Porziņģim vajag diskutēt ar "Knicks" prezidentu Filu Džeksonu par komandas nākotni. Kopš sezonas beigām latvietis neesot runājis ar nevienu Ņujorkas kluba pārstāvi.

"Porziņģim vajadzētu runāt ar Džeksonu. Tieši tāpēc cilvēkiem ir mute," pauda Ouklijs, kurš arī aizstāvēja Džeksona loloto trijstūra uzbrukuma sistēmu.

"Basketbolisti mūsdienās ir tik jutīgi. Jā, komanda no tevis prasa daudz, tomēr tā tam būtu arī jābūt, jo spēlētāji saņem lielu naudu. Viņiem ir jāiemācās trijstūra uzbrukums. Ja šī sistēma nestrādās, treneri un kluba vadība ir jāatlaiž. Bet ir vismaz jācenšas," uzsvēra Ouklijs.

Iepriekšējā sezonā Porziņģis 66 spēlēs caurmērā iemeta 18,1 punktu un izcīnīja 7,2 atlēkušās bumbas, kā arī veica 2,0 blokus.

"Knicks" komanda izslēgšanas turnīrā nav iekļuvusi četras sezonas pēc kārtas.

Pašam Ouklijam gan arī ir saspīlētas attiecības ar "Knicks". Februāra sākumā notikušajā spēlē bijušajam basketbolistam radās nesaskaņas ar kluba īpašnieku Džeimsu Doulanu, bet pēc tam viņu no "Madison Square Garden" arēnas ar varu izraidīja apsardze.

Augustā par šo notikumu tiks sākts tiesas process.