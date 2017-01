Preses konferencē trešdien 41 gadu vecais Aiversons un "Ice Cube" paziņoja par "Big3" līgas izveidošanu un informēja par turnīra norisi. Ideja par šādu basketbola pasākumu pieder mūziķim, kuru "kaitinot" tas, ka viņš vairs neredzot savus elkus, kad tie ir atvadījušies no profesionālā sporta, izteicies "Ice Cube".

"Daudzi no šiem puišiem, kad atvadās no NBA, vēl var spēlēt, taču ne vairs četrus mačus piecās dienās," saka reperis. "Es sāku pētīt 3x3 basketbolu un nodomāju - kāpēc to nespēlē profesionālā līmenī? Tas ir visnormālākā basketbola forma. Un nākamā doma bija - hei, kāpēc lai to neizmantotu?"

Me and Cube just getting started!! @icecube A photo posted by Allen Iverson (@theofficialai3) on Jan 11, 2017 at 9:48am PST

"Big3" sezona sāksies 24. jūnijā un komandas, kuru sastāvā būs bijušās NBA zvaigznes kā Šonsijs Bilaps, Rašards Lūiss, Stīvens Džeksons, Žermēns O'Nīls un Kenjons Martins, aizvadīs astoņu spēļu čempionātu, katru kārtu izspēlējot citā ASV pilsētā. Mači notiks reizi nedēļā, sestdienā, un beigās labākās komandas tiksies izslēgšanas kārtā. Spēlēm izmantos ierastos 3x3 basketbola puslaukumus un spēlēs līdz 60 punktiem; jaunievedumi būs četrpunktu metiens un puslaika šovi starp otro un trešo maču.

Komandu treneri būs Gerijs Peitons un Džordžs Gervins.

Alens Aiversons savu NBA karjeru, kuras lielāko daļu aizvadīja Filadelfijas "76ers" komandā, noslēdza 2011. gadā un 2016. gadā tika uzņems basketbola Slavas zālē. 11 reizes viņš tika ievēlēts NBA Zvaigžņu spēles izlasē, un 2001. gadā aizsargu atzina par NBA sezonas vērtīgāko spēlētāju. Pasaules prestižākajā basketbola līgā Aiversons debitēja 1996. gadā.