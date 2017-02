"Jēkabpils" viesos ar 80:77 (17:14, 14:22, 17:18, 22:12, 10:11) pārspēja Ķēdaiņu "Nevežis", taču divu spēļu summā cieta zaudējumu ar 154:155. Pirmajā spēlē "Jēkabpils" savā laukumā piekāpās vien ar 74:78.

Mača pamatlaika pēdējā minūtē "Jēkabpils" atradās vadībā ar četriem punktiem, bet 12 sekundes pirms ceturtās ceturtdaļas beigām Rinalds Sirsniņš panāca nepieciešamo sešu punktu pārsvaru. Tiesa, pamatlaika pēdējā sekundē Vaidots Volkus panāca 66:70, līdz ar to divu spēļu summā rezultāts bija neizšķirts 144:144, tādējādi sekoja pagarinājums. Arī tajā Latvijas komanda ieguva sev derīgo piecu punktu handikapu, tomēr Džermeins Lavs panāca 77:80, "Jēkabpils" komandai uzvarot mačā, bet divu spēļu summā ciešot zaudējumu.

Jēkabpiliešiem ar 20 punktiem un 13 atlēkušajām bumbām izcēlās Jurijs Aleksejevs, 17 punkti Pāvelam Veselovam, bet 13 punkti un 11 atlēkušās bumbas Sirsniņa kontā.

Tikmēr pretiniekiem 21 punktu guva Volkus.

"Ogre/Kumho Tyre" viesos ar 64:97 (14:32, 11:16, 21:31, 18:18) piekāpās Pasvāles "Pieno žvaigždes", divu spēļu summā ciešot zaudējumu ar 147:172.

Ogrēnieši, kuriem pēc pirmās spēles bija astoņu punktu pārsvars, spēli iesāka ar zemu precizitāti, pirmajā puslaikā aizmetot garām visus 12 tālmetienus. Puslaiks tika zaudēts ar 25:48, līdz ar to divu spēļu summā ogrēnieši atradās iedzinējos ar 15 punktiem. Otrajā puslaikā "Ogre"/"Kumho Tyre" nespēja glābt situāciju, turklāt piezīmju normas dēļ maču nevarēja pabeigt trīs Latvijas kluba spēlētāji.

Latvijas komandā pa 13 punktiem sameta Kristaps Pļavnieks un Rihards Zēbergs, bet 12 punkti Guntim Sīpoliņam.

Uzvarētājiem ar 20 punktiem atzīmējās Ēvalds Žabs.

Divu Latvijas komandu duelī "Jūrmala/Fēnikss" minimāli uzvarēja "Barons kvartāls" vienību, taču rīdzinieki pirmajā mačā bija iekrājuši 31 punkta pārsvaru, līdz ar to šī pāra liktenis pirms atbildes spēles bija jau tikpat kā izšķirts.

Līdz ar to zināmi visi ceturtdaļfināla pāri. "Valmiera/ORDO sacentīsies ar Prieņu-Birštona "Vytautas", "Liepāja/Triobet" cīnīsies ar "Pieno žvaigždes", "Barons kvartāls" duelēsies ar Tallinas "Kalev/Cramo", bet "Tartu Universitāte" tiksies ar Ķēdaiņu "Nevežis".

Kā ziņojām, Latvijas čempione "Valmiera/ORDO", kā arī "Liepāja"/"Triobet" vienība otrdien droši sasniedza BBL ceturtdaļfinālu. Astotdaļfināla atbildes spēlē "Valmiera"/ORDO" 87:81 savā laukumā pieveica Igaunijas klubu Raplas "Avis", summā esot pārāka ar 165:146, bet "Liepāja/Triobet" ar 86:73 arī mājās pārspēja igauņu vienību "TLU/Kalev", summā triumfējot ar 178:148..

Vēl viena ceturtdaļfināla dalībniece tika noskaidrota jau iepriekš, jo "Tartu Universitāte" pārliecinoši divos mačos sagrāva Kazahstānas komandu Atirau "Barsi", bet otrdien nākamo kārtu sasniedza Prieņu-Birštonas "Vytautas" vienība no Lietuvas, kas divreiz sagrāva Igaunijas klubu "Port of Parnu".

Jau zināmi trīs ceturtdaļfināla pāri - "Valmiera"/ORDO sacentīsies ar "Vytautas", "Liepāja"/"Triobet" spēkosies ar "Pieno žvaigždes", bet Tartu klubs tiksies ar "Nevežis".

BBL izslēgšanas turnīrā visās kārtās uzvarētāji tiks noskaidroti divu spēļu summā.

BBL turnīra formāts arī šogad lielā mērā bija pakārtots Eirokausos startējošajām reģiona komandām, kuras tika atbrīvotas no regulārā turnīra. Tomēr šī čempionāta izslēgšanas cīņās tās drīkstēja piedalīties tikai tādā gadījumā, ja nav kvalificējušās izslēgšanas sacensības kontinenta turnīros. No vienībām, kas piedalījās BBL pamatturnīrā, izslēgšanas sacensībās neiekļuva tikai divas vienības - pastarīte Mogiļevas "Borisfen" no Baltkrievijas, kas cieta zaudējumus visās 12 spēlēs, kā arī Rakveres "Tarvas"/"Palmse Metall" no Igaunijas, kas neieradās uz regulārā čempionāta pēdējo maču.

No astoņām Eirokausos startējošajām Baltijas vienībām vienībām BBL izslēgšanas sacensībās piedalās četras - "Kalev"/"Cramo", "Tartu Universitāte", TLU/"Kalev" un "Vytautas". Šīm vienībām Eirokausos neizdevās sasniegt izslēgšanas turnīru.

Tikmēr trīskārtējie BBL čempioni "Šiauliai", kas nespēja pārvarēt Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eiropas kausa pirmo posmu, labprātīgi atteicās no dalības BBL, jo saskaras ar finansiālām grūtībām.