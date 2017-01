Latvijas basketbolista Jāņa Blūma loma iepriekšējās sezonās, pārstāvot dažādus spēcīgus klubus, bijusi diezgan ierobežota, tāpēc viņš izbauda to, ka " VEF Rīga " rindās var uzņemties iniciatīvu un būt komandas līderis.

Šajā sezonā "VEF Rīga" komandā VTB Vienotajā basketbola līgā Blūms vidēji spēlē gūst 18,9 punktus, izdara 3,8 rezultatīvas piespēles un izcīna 3,2 atlēkušās bumbas. Čempionāta rezultatīvāko spēlētāju sarakstā latvietis ir piektajā vietā. Šosezon viņš četras reizes guvis vismaz 20 punktus, bet divās spēlēs viņš komandas biedriem palīdzējis ar septiņām rezultatīvām piespēlēm.

"Tas ir atkarīgs no trenera. Ja tāds ir spēles plāns, tad tas ir jāpilda. Jā, varbūt šajā komandā es varu vairāk spēlēt ar bumbu, iedot piespēles komandas biedriem un iet uz grozu. Vienkārši varu būt agresīvs," portālam "Delfi" pēc uzvaras pār Tallinas "Kalev" teica Blūms. "Jā, man pašam tas patīk. Tas ir citādāk nekā iepriekšējās sezonās lielajās komandās, kad man bija konkrēts uzdevums – metiens un aizsardzība. Tagad es varu vairāk izpausties. "

Savukārt "VEF Rīga" galvenais treneris Jānis Gailītis pēcspēles preses konferencē sacīja, ka viņš cenšas izmantot katra spēlētāja labākās īpašības, tāpēc Blūmam uzticēta līdera loma.

"Viņam ir tāds spēles stils. Ir brīži, kad Jānis uz sevi var savilkt pretinieku aizsardzību, bet dažbrīd viņš spēlē uz kļūdu robežas. Manuprāt, šādi viņš spēlē labi," teica Gailītis. "Ja mēs sāksim ierobežot spēlētājus, tad tas varbūt nedos labus rezultātus. Jānis pats jūt, kad viņš sāk par daudz uzņemties, bet, ja viņš to nejūt, tad mūsu uzdevums ir to pateikt. To, ka viņš šobrīd spēlē labi, pierāda arī statistika."

Blūms "VEF Rīga" komandas sniegumu šosezon vērtē kā apmierinošu, taču sensacionālais zaudējums "Ogre/Kumho Tyre" spēlētājiem "Olybet" Latvijas Basketbola līgā (LBL) bija kā darvas piliens medus mucā.

"Ja nebūtu zaudējuma Ogrē, tad viss šosezon būtu normāli. Visu, ko vajadzēja, līdz tam bijām uzvarējuši. Tas zaudējums Ogrei nebija vajadzīgs, bet tāpēc tas basketbols ir interesants. Viņi kapāja, bet mēs bijām atslābuši," sacīja "VEF Rīga" kapteinis.

Ceturtdien "VEF Rīga" savā laukumā izcīnīja uzvaru Baltijas komandu derbijā, ar 78:66 (17:17, 25:14, 19:17, 17:18) pārspējot Tallinas "Kalev".

"Es domāju, ka mums šosezon vēl ir daudz, kur augt. Spēle pret "Kalev" bija laba, bet mēs noteikti varam labāk," noslēgumā pauda Blūms.