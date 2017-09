Blūms šajā mačā laukumā pavadīja 24 minūtes un astoņas sekundes, kuru laikā iemeta divus no trim divpunktu metieniem, četrus no septiņiem tālmetieniem un vienu no diviem "sodiņiem". Tāpat latvieša rēķinā četras atlēkušās bumbas, piecas kļūdas, četras piezīmes, četri izprovocēti noteikumu pārkāpumi un 13 efektivitātes punkti.

Latvijas izlases kapteinis bija komandas rezultatīvākais basketbolists.

Tikmēr Laksa, debitējot ACB, nospēlētajās deviņās minūtēs un 46 sekundēs iemeta septiņus punktus. Latvijas basketbolists grozā raidīja divus no trim divpunktu metieniem un vienu no četriem trīspunktniekiem. Viņa kontā arī viena atlēkusī bumba, viena rezultatīva piespēle un divas piezīmes, kas ļāva iegūt četrus efektivitātes punktus.

Uzvarētāju rindās 21 punktu iemeta Mets Tomass.

Abas vienības aizvadīja līdzvērtīgu cīņu, pirmajam puslaikam noslēdzoties ar 39:38 par labu "Rio Natura Monbus Obradoiro". Otrais puslaiks teju ritēja teju punkts punktā, turklāt tieši noslēdzošajā ceturksnī lielāku lomu uzņēmās Blūms, kurš iemeta pāris tālmetienus, turklāt nepilnas divas minūtes pirms pamatlaika beigām ar precīzu trejaci samazināja starpību līdz 71:73. Tomēr noslēgumā viesiem neizdevās izglābties no zaudējuma.

Iepriekšējo sezonu 35 gadus vecais Blūms pavadīja Latvijas čempionē "VEF Rīga", turklāt bija komandas līderis, starpsezonā izpelnoties uzaicinājumu no Saragosas komandas.

Spānijas čempionātā Blūms spēlēja jau no 2008. līdz 2012.gadam, pārstāvot Bilbao klubu.

Savukārt 27 gadus vecais Laksa "Rio Natura Monbus Obradoiro" komandu pārcēlās no Latvijas vienības "Valmiera"/ORDO, parakstot līgumu uz trim gadiem.

Tikmēr citā sestdienas mačā uzvaru izcīnījusi Rolanda Šmita pārstāvētā Fuenlavradas "Montakit", kas savā laukumā ar 82:68 (26:16, 17:15, 19:16, 20:21) uzvarēja Bilbao "Retabet".

Latvijas izlases basketbolists šajā mačā laukumā pavadīja 23 minūtes un 18 sekundes, kuru laikā iemeta deviņus punktus, metienus realizējot ar 100% precizitāti. Viņš iemeta visus trīs divpunktniekus un vienīgo tālmetienu, kā arī izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, veica vienu rezultatīvu piespēli, nopelnīja trīs piezīmes un desmit efektivitātes punktus.

Pašlaik 22 gadus vecais Šmits pēc Eiropas čempionāta noslēdza piecu gadu līgumu ar Spānijas flagmani Barselonas "Lassa", bet "Montakit" vienībai viņš šosezon ir izīrēts.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka piektdien cits Latvijas izlases basketbolists Jānis Timma guva 15 punktus savā ACB debijā, turklāt cits latvietis Rinalds Mālmanis pirmo reizi devās abu pārstāvētās Vitorijas "Baskonia" komandas sastāvā, tai gan viesos ar 82:87 piekāpjoties "Lassa" vienībai.

Spānijas čempionātā šosezon spēlēs arī Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) draftā izvēlēties Anžejs Pasečņiks, kurš turpinās pārstāvēt Grankanārijas "Herbalife" vienību.