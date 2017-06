Aizvadītajā cīņā "Cavaliers" komanda savā laukumā bija labāka ar rezultātu 137:116 (49:33, 37:35, 29:28, 22:20). Ērvings iemeta 40 punktus, trāpot 15 no 27 metieniem no spēles un septiņus no 12 tālmetieniem, bet Džeimss pievienoja 31 punktu, desmit atlēkušās bumbas un 11 rezultatīvas piespēles.

Sērijā līdz četrām uzvarām "Warriors" gan joprojām ir priekšā ar 3-1.

"Tik nozīmīgās spēlēs vēlies darboties neiedomājami labi, jo saproti, ka tā ir uzvari vai mirsti spēle," teica Ērvings.

NBA vēsturē joprojām nevienai komandai nav izdevies atspēlēties no 0-3 deficīta, tomēr pērn "Cavaliers" spēja finālā pret "Warriors" uzvarēt no 1-3 deficīta.

"Mēs joprojām esam bezdibenī, tomēr šis ir labs sākums," piebilda Ērvings.

Spēles pirmajā puslaikā "Cavaliers" komanda bija iemetusi 86 punktus, kas bija augstākā rezultativitāte NBA finālu vēsturē. Tāpat "Cavaliers" ir pirmā komanda NBA finālos kopš Sietlas "SuperSonics" 1996.gadā, kas spējusi panākt piekto maču, esot iedzinējos ar 0-3.

NBA čempione "Warriors" bija uzvarējusi pirmajās 15 izslēgšanas turnīra spēlēs, kas ir jauns līgas rekords. "Cavaliers" spēlē realizēja 24 no 45 tālmetieniem un arī šis ir jauns finālu rekords, kā arī tikai par vienu precīzu raidījumu atpalika no visa turnīra rekorda.

"Piektajā spēlē būs vēl smagāk, tomēr gaidām šo izaicinājumu," pauda Džeimss, kurš NBA finālos tika pie devītā "triple-double", atkārtojot Maģiskajam Džonsonam piederošo rekordu.

"Warriors" rindās rezultatīvākais ar 35 punktiem bija Kevins Durants, kamēr ar 16 punktiem un 14 atlēkušajām bumbām izcēlās Dreimonds Grīns, bet Stefans Karijs iemeta vien 14 punktus.

"Arī 16-1 (uzvaru un zaudējumu attiecība izslēgšanas turnīrā) skan diezgan labi. Mājas spēlē parādīsim šovu faniem," teica "Warriors" aizsargs Klejs Tompsons.

Nākamajā spēlē "Warriors" pirmdien uzņems pretiniekus savā laukumā.

Aizvadītajā mačā pēc ļoti rezultatīva pirmā puslaika, ko "Cavaliers" noslēdza ar 86:68, trešā ceturtdaļa bija ļoti fiziska un tajā tika piespriestas piecas no septiņām šīs spēles tehniskajām piezīmēm. Skaļākajā no gadījumiem "Warriors" komandu pārstāvošais gruzīns Zaza Pačulija iesita pa "Cavaliers" spēlētāja Imana Šamperta vīrišķo vietu, tomēr netika izraidīts no spēles.