Foto: Kadrs no video

"Entvons Skots ir spēlētājs, kuram viena no stiprajām īpašībām ir spēle uzbrukumā un jo īpaši punktu gūšana. Eiropas basketbolā viņš ir pavadījis vienu sezonu, kas izvērtās itin sekmīga, taču, lai spertu nākamo soli savā karjerā, viņam vajadzēs augt kopā ar mums visādā ziņā. Viena no lietām būs balansa ievērošana gan uzbrukumā, gan aizsardzībā. Gaidām no Entvona būtisku pienesumu un gribam, lai viņš sezonas laikā progresē kopā ar mūsu komandu un palīdz sasniegt iecerētos "VEF Rīga" kluba mērķus," par jauno komandas dalībnieku saka "VEF Rīga" galvenais treneris Jānis Gailītis.

2016. gadā Entvons Skots pabeidza karjeru koledžu basketbolā "Colorado State" universitātes komandā, kuras sastāvā beidzamajā sezonā vidēji spēlē 30,5 laukumā pavadītajās minūtēs savāca 16,4 punktus, 4,3 atlēkušās bumbas un 2,2 rezultatīvas piespēles. Pēc koledžas basketbola gaitu beigām tā paša gada vasarā Skots sāka profesionāļa gaitas, piedaloties NBA Vasaras līgā Denveras "Nuggets" komandas sastāvā.

Pērnā gada rudenī Skots devās pāri okeānam, pievienojoties Nīderlandes klubam "New Heroes Basketball Den Bosch", kura rindās 11 spēlēs vidēji mačā 30,1 minūtē viņam 20,6 punkti, 5,5 rezultatīvas piespēles, 4,6 atlēkušās bumbas un 2,3 pārtvertas bumbas. Janvārī basketbolists pārcēlās uz Somiju, pievienojoties "KTP Basket" komandai. Tās sastāvā Skots izgāja laukumā 14 spēlēs, kurās ar vidēji spēlē gūtiem 22,0 punktiem kļuva par Somijas līgas rezultatīvāko spēlētāju. Tāpat Somijas kluba sastāvā Skotam vidēji spēlē 4,5 atlēkušās bumbas, 2,9 rezultatīvas piespēles un 1,5 pārtveras bumbas. Noslēdzoties sezonai Somijā, Entvons Skots pagarināja savu pirmo gadu Eiropā ar pievienošanos slavenajam Grieķijas klubam Saloniku "Aris". Grieķijā Skots paguva iziet laukumā astoņās spēlēs, kurās viņam vidēji spēlē 13,2 minūtēs 3,8 punkti, 2,2 atlēkušās bumbas un 1,4 rezultatīvas piespēles.