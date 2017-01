Bertāna 29 iemestie punkti ir viņa karjeras rekords ULEB Eirolīgā. Līdz šim viņa rezultativitātes rekords šajā turnīrā bija 15 punkti, ko viņš uzstādīja oktobrī. Tāpat latvietis labojis savus labākos sasniegumus rezultatīvajās piespēlēs (piecas) un nopelnītajos efektivitātes punktos (31).

Latviešu basketbolists šajā mačā laukumā pavadīja 26 minūtes un 41 sekundi, kuru laikā grozā iemeta septiņus no deviņiem divpunktniekiem, trīs no četriem trejačiem un visus sešus "sodiņus". Tāpat basketbolista rēķinā piecas rezultatīvas piespēles, viena kļūda, trīs piezīmes un seši izprovocēti noteikumu pārkāpumi.

Šāds sniegums Bertānam ļāva tikt pie iespaidīga 31 efektivitātes punkta, kas viņu padara par vienu no pretendentiem uz ULEB Eirolīgas kārtas vērtīgākā basketbolista balvu.

Bertāns kļuva par šīs spēles rezultatīvāko basketbolistu.

Šo spēli krietni labāk iesāka "Baskonia" basketbolisti, kuri pirmajās minūtēs ieguva par 11 punktu pārsvaru (6:17), bet Stambulas vienība atspēlējās, un pirmā puslaika otrā puse jau aizritēja punkts punktā. Lielajā pārtraukumā ar viena punkta pārsvaru (47:46) devās "Dariššafaka Doguš". Tomēr kopš pirmā puslaika beigām mājiniekiem bija izdevies pārņemt iniciatīvu, jo otrajā puslaikā viņi Vitorijas klubam ne reizi neļāva pārņemt vadību. Tiesa, Spānijas klubs no tā arī bija diezgan tālu, jo pamatlaika izskaņā "Dariššafaka Doguš" pārsvars pārsniedza arī desmit punktus.

Tieši Bertāns bija viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc Stambulas klubam izdevās tik veiksmīgs otrais puslaiks, jo tajā latvietis guva 19 no saviem 29 punktiem.

Gana rezultatīvs "Dariššafaka Doguš" rindās bija arī Bredlijs Vanameikers, kurš guva 21 punktu. Savukārt "Baskonia" rindās 19 punktus iemeta Ādams Hanga.

Vēstīts, ka latviešu basketbola saspēles vadītājs Jānis Strēlnieks ceturtdien izcēlās ar produktīvu sniegumu, taču viņa pārstāvētā Vācijas čempione Bambergas "Brose" izbraukumā ar 58:63 (20:13, 16:17, 11:16, 11:17) piekāpās Krievijas klubam Kazaņas "Unics".

Līdz ar šo zaudējumu ir pārtrūkusi "Brose" trīs uzvaru sērija šajā turnīrā.

Strēlnieks šajā mačā laukumā pavadīja 26 minūtes un 46 sekundes, kuru laikā iemeta 13 punktus, izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas un veica sešas rezultatīvas piespēles.

Latvietis grozā radīja divus no trim divpunktu metieniem, divus no sešiem trīspunktniekiem un trīs no četriem "sodiņiem". Tāpat basketbolista rēķinā divas pārtvertas bumbas, pieci izprovocēti noteikumu pārkāpumi un 27 efektivitātes punkti, kas bija pārliecinoši labākais rādītājs komandā un otrais visā mačā.

Zīmīgi, ka Strēlnieks šajā mačā labojis divos savus ULEB Eirolīgas rekordus - nopelnītajos efektivitātes punktos un izcīnītajās atlēkušajās bumbās.

Strēlnieks bija "Brose" vienības rezultatīvākais basketbolists.

Lielāko daļu mača vadībā atradās "Brose" komanda, kas turklāt otrās ceturtdaļas sākumā bija ieguvusi 11 punktu pārsvaru (27:16). Tālāk "Unics" basketbolisti viesus gan nepalaida, taču pēc vēl viena maza izrāviena Bambergas klubs otrā puslaika sākumā bija vadībā ar 12 punktiem (42:30). Tiesa, atkal mājinieki atstatumu samazināja, līdz tas trešā ceturkšņa beigās bija neizšķirts 44:44.

Noslēdzošais ceturksnis starp abām vienībām aizritēja ļoti līdzvērtīgā un mazrezultatīvā cīņā, bet izšķirošajās minūtēs vadību pēc ilga pārtraukuma pārņēma "Unics". Kazaņas klubam priekšpēdējā minūtē izdevās iegūt sešu punktu punktu pārsvaru (59:53), kas arī bija izšķirošais brīdis šajā mačā, jo "Brose" atspēlēt šo deficītu tā arī nespēja.

"Unics" rindās kārtējo lielisko maču aizvadīja Kīts Lengfords, kurš izcēlās ar 27 punktiem un desmit atlēkušajām bumbām, savukārt "Brose" rindās ar 12 punktiem atzīmējās Dariuss Millers.

ULEB Eirolīgas kopvērtējuma līderpozīcijā ar 12 uzvarām 16 spēlēs ir Maskavas CSKA, kurai ar 11 panākumiem seko Madrides "Real", Pireju "Olympiacos" un "Baskonia", kas gan aizvadījusi jau 17 mačus.

"Dariššafaka Doguš" ir deviņas uzvaras 17 mačos un septītā vieta, "Brose" ar septiņām uzvarām ieņem 11.pozīciju, bet Ainara Bagatska trenētajai Izraēlas komandai Telavivas "Maccabi FOX" komandai seši panākumi dod 14.pozīciju starp 16 vienībām.

Šajā sezonā ULEB Eirolīgā piedalās 16 komandas jeb par astoņām mazāk nekā iepriekšējā sezonā. Pamatturnīrā komandas divos apļos tiksies katra ar katru, aizvadot pa 30 spēlēm, bet izslēgšanas spēlēs iekļūs astoņas labākās vienības.