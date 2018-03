Jau vēstīts, ka Bertāna 17 punkti veicināja "Spurs" vienības uzvaru ar 100:98 pār Grizzlies.

"Mēs vienkārši labi nospēlējām aizsardzībā. Pēdējā ceturtdaļā viņus noturējām uz 26 punktiem. Aizsardzībā mēs nospēlējām pieklājīgi, noturējām viņus zem 100 punktiem. Ja to izdodas izdarīt, tad ir labas iespējas izcīnīt uzvaru," Ziemeļamerikas žurnālistiem stāstīja Bertāns.

Spēles ceturtajā ceturtdaļā Bertāns pēc Kaila Andersona lieliskas piespēles sarežģītā situācijā trieca bumbu grozā no augšas. Latvietis slavēja savu komandas biedru par šo piespēli.

"Es domāju, ka viņš mani redzēja," teica Bertāns, izslēdzot iespēju, ka Andersons piespēli izdarīja "uz dullo". "Kad viņš tiek pie bumbas, tad parasti laiks viņam apstājas. Viņam bija kādas sešas sekundes, lai izdomātu, ko darīt."

Kyle making these kinds of plays tonight 😳and Davis with the dunk #GoSpursGo pic.twitter.com/crAzRRfMc9