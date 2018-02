Rubits piektdien mačā pret Grieķijas čempioni Atēnu "Panathinaikos Superfoods" iekrāja 34 efektivitātes koeficienta punktus, kas bija labākais rādītājs aizvadītajā kārtā, kamēr Bambergas vienība savā laukumā svinēja uzvaru ar rezultātu 95:74.

Rubits šajā spēlē guva 26 punktus, desmit no tiem iemetot ceturtajā ceturtdaļā. Amerikānis realizēja septiņus no astoņiem divpunktu metieniem, deviņus no 12 soda metieniem un savu vienīgo tālmetienu. Tāpat viņš izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas, bloķēja divus metienus un izprovocēja astoņus noteikumu pārkāpumus. Gūtajos punktos un efektivitātes koeficientā viņš laboja savus personīgos rekordus Eirolīgā.

Tikmēr pie 32 efektivitātes koeficienta punktiem aizvadītajā kārtā tika Stambulas "Anadolu Efes" amerikāņu aizsargs Ēriks Makolums, kurš savai komandai palīdzēja ar rezultātu 82:66 pārspēt Spānijas čempioni "Valencia Basket". Makolums šajā spēlē guva 24 punktus, veica sešas rezultatīvas piespēles, izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, bloķēja divus metienus un pārtvēra vienu piespēli.

Zaudējumā "Brose" vienībai "Panathinaikos Superfoods" grieķu izcelsmes amerikāņu aizsargs Niks Kalatess tika pie 30 efektivitātes punktiem. Viņš šajā mačā guva 31 punktu, iemetot desmit no 16 divpunktu metieniem, trīs no četriem tālmetieniem un abus divus soda metienus. Tāpat viņam šajā mačā bija septiņas rezultatīvas piespēles, viena atlēkusī bumba un viena pārtverta piespēle.

Savukārt pa 27 efektivitātes koeficienta punktiem šajā kārtā iekrāja Izraēlas kluba Telavivas "Maccabi FOX" austrāliešu spēka uzbrucējs Džonass Boldens un Maskavas apgabala "Himki" vienības amerikāņu uzbrucējs Tailers Hanejkats.

Aizvadītajā kārtā produktīvu sniegumu demonstrēja arī Latvijas izlases saspēles vadītājs Jānis Strēlnieks, kurš tika pie 22 efektivitātes koeficienta punktiem Pirejas "Olympiakos" uzvarā 95:70 pār iepriekšējās sezonas čempioni Stambulas "Fenerbahce Doguš". Latvietis šajā mačā guva 19 punktus.

ULEB Eirolīgā otro sezonu pēc kārtas 16 komandas aizvadīs divu apļu turnīru, labākajām astoņām iekļūstot izslēgšanas spēlēs. Zīmīgi, ka ULEB Eirolīgā nav paredzēti pārtraukumi nacionālo izlašu 2019. gada Pasaules kausa kvalifikācijas spēļu laikā.