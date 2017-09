Pēc ilggadējā "Knicks" līdera Karmelo Entonija aizmainīšanas uz Oklahomasitijas "Thunder" komandu Porziņģim šogad tiks uzticēta Ņujorkas komandas līdera loma. Viņš preses konferencē un intervijās izteicis gatavību šai lomai.

Ņujorkas "Knicks" prezidents Stīvs Milss uzskata, ka komandai tagad būs jauns sākums.

Mediju dienā basketbolistiem jāsniedz intervijas un jāpozē kamerām. Parasti spēlētāji šajā dienā ir sagatavojušies un noskaņoti pozitīvi.

