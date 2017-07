Bumbas triekšanas grozā no augšas jeb "slam dunk" sacensībās "Ghetto Kings of Air" otrdienas vakarā Rīgas Centrāltirgū uzvaru izcīnīja Kriss Steipls no ASV, informēja organizatori.

Sportistu sniegumu vērtēja tūkstošiem skatītāju, kā arī ļoti cienījama žūrija – bijušais basketbolists Andris Biedriņš, Latvijas izlases spēlētāji Anžejs Pasečņiks un Jānis Blūms, bijušais Jūtas "Jazz" spēlētājs un pašreizējais Krievijas basketbola federācijas prezidents Andrejs Kiriļenko un Latvijas Basketbola savienības prezidents Valdis Voins.

Par uzvaru "Ghetto Kings of Air" sacensībās Rīgas Centrāltirgū cīnījās pasaules labāko "dankeru" zieds - virtuozākais pasaules "dankeris" kanādietis Džordans "Mission Impossible" Kilganons, vairāki ASV dzīvojošie sportisti - Kriss "Hoopstar" Steipls no Losandželosas, Džordans "Take Flight" Sazerlends, Gijs Dipuī, kurš ir otrās sezonas "The Dunk King" uzvarētājs, Kristofers "CJ Champion" Džons, Vadims "Miller" Paddubčenko no Ukrainas, Areks Pržibilskis un Pīters Grabo no Polijas, "Zvaigžņu spēles" danku konkursa uzvarētājs Ģedimins Žitlinsks no Lietuvas. Latviju sacensībās pārstāvēja pašmāju "dankeris" Ivars Rihards Žvīgurs.

Pirmajā kārtā piedalījās visi sacensību dalībnieki, no kuriem pusfinālā iekļuva seši sportisti – K.Steipls, Dž.Kilganons, G.Dipuī, A.Pržibiļskis, Dž.Sazerlends un V.Padubčenko, atstājot vienīgo pašmāju "dankeri" I.R.Žvīguru "aiz borta", kā arī rokas traumas dēļ pietiekamu punktu skaitu nesavāca arī pērnā gada sacensību uzvarētājs Dž.Kilganons.

Finālā cīņu turpināja labākais trijnieks – Steipls, Dipuī un Sazerlends. Pirmajā kārtā līderos izvirzījās Dipuī, kura sniegumu trīs žūrijas pārstāvji novērtēja jau ar augstāko vērtējumu - 13 punktiem, un vēl divi žūrijas pārstāvji viņam dāvāja pa desmit punktiem. Savukārt otrajā kārtā, kad uz sacensību laukuma tika izvesta automašīna, pār kuru turpināja "dankot" sportisti, galvu reibinošu sniegumu demonstrēja Steipls.

Tas, ka četri no pieciem žūrijas pārstāvjiem Steipla sniegumu novērtēja ar 13 punktiem katrs, bet viens žūrijas pārstāvis – ar desmit punktiem, pēdējam dalībniekam Dipuī uzvēla milzīgu atbildību – vai nu viņš ar pēdējo "danku" varētu iegūt visaugstāko vērtējumu, vai arī pirmo vietu sacensībās iegūtu Steipls. Tā kā Dipuī otrais bumbas metiens grozā no augšas vairs nebija tik veiksmīgs, par sacensību uzvarētāju tika kronēts Steipls.

"Man palīdzēja uzvarēt mana snieguma stabilitāte – es netērēju lieki laiku un pieturējos pie sava stila," pēc uzvaras konkursā atzina Steipls. Neraugoties uz panākumiem sacensībās, viņš savu māku mest bumbu grozā no augšas vairs nepilnveidojot katru dienu – tā viņš darījis agrāk, bet šobrīd treniņos vairākas reizes nedēļā viņš lielākoties veltījot laiku savu metiena tehnikas izkopšanai, atzina sportists.

"Katrs "danks" pirmajā kārtā ir labāks par fināla "dankiem" pirms trim gadiem," par čempionāta dalībnieku meistarību sajūsmināts bija Raimonds Elbakjans, "Ghetto Games" vadītājs. Lai arī finālā Steipls par savu "danku" saņēma augstāko žūrijas vērtējumu, viņš sacensību gaitā nevarēja lepoties ar izteiktu pārsvaru.