Freimanis šajā spēlē laukumā bija 35 minūtes un 57 sekundes, trāpot piecus no sešiem divpunktu metieniem, divus no sešiem tālmetieniem un arī trīs no četriem soda metieniem.

Tāpat viņam bija sešas atlēkušās bumbas un divas rezultatīvas piespēles.

Ar 32 punktiem un astoņām rezultatīvām piespēlēm latvieša pārstāvētajā komandā rezultatīvākais bija D'Andželo Hemsons, bet uzvarētājiem ar 23 punktiem, astoņām bumbām zem groziem un astoņām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Šenons Džerods Šorters.

"Muratbey" komanda zaudēja trešajā Turcijas čempionāta spēlē pēc kārtas. Tāpat tā trešdien piekāpās Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eiropas kausa pirmajā astotdaļfināla spēlē, ar 72:82 atzīstot Rumānijas kluba Oradeas CSM CSU pārākumu.

Turcijas čempionāta kopvērtējuma galvgalī ar 15 uzvarām 17 spēlēs ir atrodas Stambulas komandas "Fenerbahce" un "Anadolu Efes".

Piekto vietu ar 11 uzvarām 17 mačos ieņem Daira Bertāna pārstāvētā Stambulas "Dariššafaka Doguš", kas zaudējusi jau divās nacionālā čempionāta cīņās pēc kārtas, bet "Muratbey" ar piecām uzvarām 18 dueļos atrodama 14. pozīcijā 16 komandu vidū.