Latviešu basketbolists Rolands Freimanis svētdien Turcijas čempionāta mačā guva 32 punktus un kaldināja Ušakas "Muratbey" uzvaru.

"Muratbey" savā laukumā ar rezultātu 86:71 (23:11, 23:18, 18:18, 22:24) pārspēja Karšijakas "Pinar".

Freimanis šajā mačā laukumā bija teju visas 40 minūtes, uz rezervistu soliņa pavadot vien divas minūtes un 12 sekundes. Šajā laikā viņš iemeta sešus no 11 divpunktu metieniem, piecus no astoņiem tālmetieniem un piecus no septiņiem soda metieniem.

Tāpat latvietim piecas atlēkušās bumbas, viena pārtverta piespēle, trīs kļūdas un viena piezīme.

Ar 32 punktiem Freimanis bija rezultatīvākais savā komandā, bet 18 punkti un 19 atlēkušās bumbas Zekam Ogustam. Tikmēr pretiniekiem ar 20 punktiem atzīmējās Maikls Grīns.

Vēlāk Daira Bertāna pārstāvētā Stambulas "Dariššafaka Doguš" viesosies pie Ankaras "TED Kolejliler" vienības, taču latvietis atgūstas no savainojuma un tikai nākamnedēļ atsāks pilnas slodzes treniņus. Bertāns izlaidis divas ULEB Eirolīgas un vienu Turcijas čempionāta spēli.

Turcijas čempionāta kopvērtējuma galvgalī ar 20 uzvarām 22 spēlēs atrodas Stambulas komandas "Fenerbahce" un "Anadolu Efes", kas ikdienā spēlē ULEB Eirolīgā.

Piekto vietu ar 14 uzvarām ieņem "Dariššafaka Doguš", bet "Muratbey" ar septiņiem panākumiem atrodama 12.pozīcijā 16 komandu vidū.