Latvijas basketbola klubs "VEF Rīga" trešdien VTB Vienotās līgas sezonas otrajā mačā cieta zaudējumu Nikolaja Mazura trenētajai Permas "Parma" komandai, kuras rindās ar 16 punktiem atzīmējās Jānis Blūms.

"VEF Rīga" savā laukumā piekāpās ar rezultātu 76:80 (18:28, 20:16, 19:21, 19:15), ciešot zaudējumu arī savā sezonas otrajā spēlē.

"Šī bija grūta spēle un viena no mājas spēlēm, kuras ir jāuzvar. Mēs to nespējām izdarīt kā komanda. Neviens nav vainīgs vai nevainīgs, jo kā komanda spēlējām visai viduvēji gan uzbrukumā, gan aizsardzībā. Vairākās epizodēs demonstrējām labu sniegumu, bet brīžiem vairākas minūtes spēlējām nožēlojami. Tas neliecināja par ļoti labu klasi no mūsu puses. Beigās pietrūka dažu punktu, kurus varējām savākt spēles laikā," stāstīja Gailītis.

"Kad spēlē divas līdzīgas komandas, viena otrai neļauj izpausties. Pieļāvām septiņas kļūdas ar bumbu, kas ir ļoti maz, bet, iespējams, bija daudz citu koncentrēšanās un lēmumu pieņemšanas kļūdu," atzīmēja "VEF Rīga" galvenais treneris.

Viņš uzsvēra to, ka sezona ir tikai sākusies. "VEF Rīga" centīsies labot savas kļūdas un gatavosies mačam ar "Ventspili", kuru sestdien uzņems Latvijas un Igaunijas apvienotā čempionāta ietvaros.

"Spēlētājiem jāmāk gan uzvarēt, gan zaudēt. Šī ir normāla situācija, jo ne jau pirmo reizi piedzīvojam neveiksmi. Pretinieki iemeta daudz punktu, cīnoties zem groza. Viņi bija labi aizsardzībā un neļāva mums iemest. "Parma" spēlēja atlētiski, turklāt mēs nerealizējām gandrīz pusi no soda metieniem. Basketbolistiem šobrīd ir jāsaprot šī situācija un jārealizē savas izdevības," skaidroja Gailītis.

Tikmēr Mazurs bija pateicīgs "Parma" līdzjutējiem, kuri bija ieradušies klātienē atbalstīt komandu.

"Mūsu jaunie spēlētāji aizvadīja izcilu maču. Jānis ar savu pieredzi iedeva emocionālo pacēlumu, kad bija manāmi lūzumi spēlē. Viņš atgrieza atpakaļ pozitīvās emocijas un spēlētājiem iedeva pārliecību, kad iekritām dažās epizodēs," atklāja Mazurs.

Viņaprāt, tieši palīdzēšana jaunajiem spēlētājiem ir viens no Blūma galvenajiem uzdevumiem komandā.

"Viņš spēj mierīgi un pragmatiski nospēlēt gan uzbrukumā, gan aizsardzībā, kas pierādījās arī spēles beigās, kad atdeva rezultatīvu piespēli un iemeta pats. Mums ir jauna komanda un ir vēl lietas, kur varam progresēt. Esam līdzīgas komandas un šī uzvara bija kā divi panākumi," secināja Mazurs.

"VEF Rīga" komanda viesus neesot pārsteigusi.

"Vienīgais, ko negaidījām, bija Artjoma Butjankova ieliekšana trešā numura pozīcijā spēles sākumā. Tas pirmajās minūtēs nostrādāja, taču no otras puses kāds spēlētājs līdz ar to izkrita no "VEF Rīga" rotācijas," teica Mazurs.