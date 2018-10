Grifina rezultativitāte sekmēja "Pistons" komandas uzvaru ar 133:132 pagarinājumā pār Filadelfijas "76ers". Tieši viņa trīs punktu gājiens, realizējot sarežģītu metienu no groza apakšas un trāpot soda metienu, nodrošināja komandas uzvaru 1,8 sekundes pirms pagarinājuma beigām.

Lai gūtu 50 punktus, Grifins realizēja 15 no 25 divpunktu metieniem, piecus no 10 tālmetieniem un piecus no 11 soda metieniem. Viņa kontā ar 14 atlēkušās bumbas un sešas rezultatīvas piespēles.

"Pēdējos divus vai trīs gadus to vien dzirdu, ka esmu slikts spēlētājs un ka aizvadu sliktas spēles. Šajā vasarā beidzot biju vesels un varēju trenēties, kas ir ļoti svarīgi," ESPN citēts Grifins pēc spēles.

Citā spēlē Entonijs Deiviss ar 34 punktiem, 13 atlēkušajām bumbām un pieciem bloķētiem metieniem sekmēja Ņūorleānas "Pelicans" komandas uzvaru pār Losandželosas "Clippers" – 116:109. Savukārt Denveras "Nuggets" ar 126:112 uzvarēja Sakramento "Kings".