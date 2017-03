Pieredzējušais Jānis Blūms svētdien iemeta 31 punktu VTB Vienotās līgas spēlē, palīdzot "VEF Rīga" basketbolistiem principiālā Baltijas klubu derbijā viesos ar 82:74 (16:17, 23:18, 20:24, 23:15) uzvarēt Tallinas "Kalev" komandu un spert vēl vienu soli pretim dalībai izslēgšanas turnīrā.

Blūms jau pirmajā puslaikā trāpīja septiņus no deviņiem tālmetieniem, bet visā mačā kopā bija sekmīgs astoņos no 15 mēģinājumos no distances, tiekot pie 31 punkta. Viņš pārspēja savas karjeras rezultativitātes rekordu Vienotajā līgā - janvārī tika gūti 27 punkti zaudējumā pret Maskavas apgabala "Himki".

Tāpat Blūms šajā mačā izcīnīja divas atlēkušās bumbas, pieļāva četras kļūdas un izprovocēja trīs pārkāpumus, dueli noslēdzot ar 23 efektivitātes punktiem.

Tikmēr 11 punktus rīdziniekiem sameta Alekss Gordons, bet pa desmit punktiem bija Abdulam Gedijam un Kristoferam Ričardsam.

Tikmēr "Kalev" rindās rezultatīvākais ar 16 punktiem bija Marks Tolefsens.

Spēle iesāka ar izlūkojošu un ne pārāk rezultatīvu basketbolu. Septītajā minūtē pēc Blūma tālmetiena "VEF Rīga" izvirzījās vadībā ar 13:10, tomēr nākamos septiņus punktus jau iemeta mājinieki un pēc ceturtdaļas rīdzinieki zaudēja ar 16:17.

Neskatoties uz vēl vairākiem Blūma tālmetieniem, arī gandrīz visu otro ceturtdaļu "VEF Rīga" bija iedzinējos, bet trīs minūtes pirms puslaika beigām Ginta Antropa trejacis izvirzīja viesus vadībā ar 30:29. Ceturtdaļas izskaņā Blūms vēl trīs reizes bija precīzs no perimetra, kas "VEF Rīga" pēc 20 spēlētām minūtēm deva četru punktu pārsvaru - 39:35.

Arī trešajā ceturtdaļā spēles liktenis strauji nemainījās - kaut pēdējo minūti "Kalev" sagaidīja ar piecu punktu pārsvaru, pēdējās sekundēs Gordona tālmetiens atkal panāca izlīdzinājumu 59:59. Ceturtās ceturtdaļas sākuma daļā Blūma astotais tālmetiens deva "VEF Rīga" vadību ar 67:66, bet turpinājumā viņa divpunktu raidījums panāca arī 71:68.

Izšķirošā perioda vidū "VEF Rīga" arī ilgāku laiku noturēja pretiniekus aizsardzībā un Gedija tāmetiens panāca jau 76:70, kas bija Latvijas vienības līdz tam lielākais pārsvars cīņā. Kaut "Kalev" bez punktiem no spēles bija vairāk nekā četras minūtes, arī "VEF Rīga" nespēja atrauties uz priekšpēdējās minūtes izskaņā Stens Soks ar tālmetienu samazināja Tallinas komandas deficītu līdz 74:76. Tomēr pēdējos uzbrukumos rīdzinieki sekmīgi trāpīja soda metienus un noveda maču līdz uzvarai.

Rīdzinieki turpina cīņu par ceļazīmi uz izslēgšanas turnīru, pēc šī mača nostiprinoties kopvērtējuma sestajā pozīcijā. Savukārt "Kalev" komandai pēc šīs neveiksmes zudušas izredzes uz dalību "play-off".

Abas komandas pirmā apļa spēlē Rīgā tikās 5.janvārī, kad rīdzinieki svinēja uzvaru ar 78:66. Toreiz mājiniekiem rezultatīvākais ar 15 punktiem bija Mārtiņš Meiers, bet komandas kapteinis Blūms sameta 14 punktus.

Vēl vienā Vienotās līgas spēlē svētdien Artūra Štālberga un Edmunda Valeiko trenētā "Ņižņij Novgorod" komanda tikai ceturtajā ceturtdaļā viesos salauza līgas pastarītes "Parma" pretestību, svinot panākumu ar 84:75 (25:18, 16:23, 16:14, 27:20).

Jau ceturtdien šosezon joprojām bez uzvarām esošā "Parma" viesosies Latvijas galvaspilsētā pie "VEF Rīga" komandas.

Vienotās līgas kopvērtējumā vadībā ar 18 uzvarām 20 spēlēs ir Maskavas CSKA komanda. Tikpat uzvaru, taču 21 spēlē, guvusi Sanktpēterburgas "Zeņit", kur otro sezonu spēlē Jānis Timma, bet vietu izslēgšanas spēlēs bez šīm divām komandām jau ir garantējušas arī Maskavas apgabala "Himki" un Krasnodaras "Lokomotiv-Kubaņ" vienības.

"VEF Rīga" ar desmit uzvarām 19 spēlēs ir sestajā pozīcijā, bet "Ņižņij Novgorod" ar septiņiem panākumiem 21 mačā atrodama desmitajā vietā, tomēr trīs mačus pirms sezonas beigām no astotajā pozīcijā esošās "Astana" atpaliek par divu uzvaru tiesu.

Tikmēr "Kalev" ar piecām uzvarām 21 mačā ir 11.pozīcijā, apsteidzot vienīgi Minskas "Cmoki" un "Parma".

"VEF Rīga" klubs Vienotās līgas sacensībās piedalās jau astoto sezonu pēc kārtas.

Šajā Vienotās līgas sezonā startē 13 komandas, ieskaitot arī jaunpienācēju Permas "Parma". Savukārt starpsezonā no dalības turnīrā nolēma atteikties Čehijas klubs Nimburkas ČEZ, Loimā "Nilan Bisons" no Somijas un Gruzijas vienība Tbilisi "Vita".

Zīmīgi, ka tikai pirmajās divās sezonās Vienotajā līgā bija mazāks dalībnieču skaits - astoņas un 12 komandas.