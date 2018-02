Tikmēr kopvērtējuma līdere "Ventspils" divu Kurzemes komandu duelī viesos ar 93:64 (25:14, 29:20, 21:15, 18:17) apspēlēja "Betsafe"/"Liepāja", LBL turnīru turpinot bez zaudējumiem.

"Jēkabpils" uzvaru ar 24 punktiem kaldināja Renārs Magone, kurš ceturtajā ceturtdaļā realizēja divus svarīgus tālmetienus, kas palīdzēja pārņemt vadību. Tikmēr 19 punkti bija lietuvietim Dominikam Domarkam, bet ar 12 punktiem un desmit bumbām zem groziem atzīmējās Jurijs Aleksejevs.

Tāpat "Jēkabpils" sastāvā atgriezās sezonu Lietuvā iesākušais Roberts Stumbris, kura kontā bija septiņi punkti un sešas bumbas zem groziem.

Ogrēniešiem 25 punktus guva Mārcis Vītols, kamēr 16 punkti bija Jāņa Pozņaka kontā.

Ogres komanda divas minūtes pirms pirmās ceturtdaļas beigām bija iedzinējos ar 11:17, bet izcilu ceturkšņa nogali aizvadīja Vītols, kurš guva 11 punktus, tajā skaitā realizēdams trīs tālmetienus. Tāpat Vītols mirdzēja arī otrās ceturtdaļas pirmajā minūtē, kurā guva sešus punktus un panāca 28:19.

Ceturto ceturksni "Jēkabpils" sāka ar 11 punktu deficītu, bet spēles pēdējā nogriežņa sestajā minūtē Magone ar diviem "trejačiem" pārņēma vadību (73:72). Iegūto vadību viesi nosargāja un svinēja uzvaru ar 79:76.

"Es jau pirms spēles puišiem teicu, ka nevienā brīdī nevaram apstāties, nav svarīgi - ir mīnus desmit vai plus desmit, mums ir jāspēlē. Šodienas spēlē mēs to arī nodemonstrējām. Spēles izskaņā atradām brīvo spēlētāju, viņam vajadzēja iemest un viņš to arī izdarīja. Man prieks par spēlētājiem, kuri nepadevās, parādīja raksturu un ticēja līdz pēdējai sekundei," paudis "Jēkabpils" galvenais treneris Sandis Buškevics. ""Ogre" ir ļoti sabalansēta un saliedēta komanda, katrs labi zina savu lomu. Pret tādām komandām ir grūti spēlēt. Ja vēl izdodas tādu komandu izbraukumā pārspēt... Esam noguruši, bet ļoti priecīgi, ka vedam mājās uzvaru."

Jautāts par Stumbra atgriešanās maču, galvenais treneris atbildējis, ka ir apmierināts ar basketbolista sniegumu. "Viņam šodien bija ugunskristības. Ņemot vērā, ka viņš ar komandu bija aizvadījis tikai vienu treniņu, sniegums laukumā bija lielisks."

"Jēkabpils" basketbolisti pēc gadu mijas ir izcīnījuši piecas uzvaras sešos mačos, bez "Ogres" trīs reizes pārspējot turnīra pastarīti "Valmiera"/ORDO, reizi "Latvijas Universitāti", bet vienīgo zaudējumu piedzīvojot pret valsts čempioni "VEF Rīga" komandu.

Jau vēstīts, ka pērnā gada nogalē Jēkabpils komandas stūri pārņēma Sandis Buškevics, komandai krasi uzlabojot sniegumu un turnīra tabulā ielaužoties "play-off" zonā.

Abām komandām šī bija trešā savstarpējā spēle sezonā, pirmajos divos mačos uzvarot "Ogrei", kas septembrī savās mājās bija pārāka ar 76:52, bet decembra vidū viesos guva panākumu ar 73:65.

Tikmēr Liepājā notikušajā duelī "Ventspils" uzvaru ar 17 punktiem un 12 atlēkušajām bumbām kaldināja Ronalds Zaķis, 15 punkti un astoņas bumbas zem groziem bija amerikānim Bleikam Hamiltonam, 13 punktus iemeta Ingus Jakovičs, bet ar 12 punktiem atzīmējās lietuvietis Juļs Juciks.

Liepājniekiem ar 13 punktiem un septiņām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Toms Leimanis, kamēr 12 punkti bija Robertam Krastiņam. Ar desmit punktiem un deviņām bumbām zem groziem "Betsafe"/'Liepāja" rindās atgriezās Lauris Blaus.

"Ventspils" šosezon LBL ietvaros vēl nav zaudējusi. Šonedēļ Roberta Štelmahera trenētā komanda jau aizvadīja vienu cīņu, Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Čempionu līgā izcīnot svarīgu uzvaru viesos pret Itālijas klubu Kapo d'Orlando "SikeliArchivi" (79:68). Šis panākums ventspilniekiem saglabāja cerības uz iekļūšanu izslēgšanas turnīrā, kur komanda nokļūs, ja nākamajā nedēļā savā laukumā pieveiks Grieķijas komandu Saloniku PAOK.

Tikmēr LBL čempionātā "Ventspils" iepriekšējo maču aizvadīja 20.janvārī, mājās ar 74:63 uzvarot "Valka"/"Valga" vienību.

Savukārt "Betsafe"/"Liepāja" komandai šobrīd ir astoņu zaudējumu sērija, četras neveiksmes piedzīvojot LBL turnīrā un tikpat mačos zaudējot BBL čempionātā. Iepriekšējā LBL mačā liepājnieki 21.janvārī viesos ar 70:78 zaudēja "Latvijas Universitātei".

Abas vienības šosezon divas reizes jau bija tikušās, "Ventspils" komandai viesos uzvarot ar 78:52, bet mājās triumfējot ar 97:71.

LBL kopvērtējumā līderei "Ventspils" ir 16 uzvaras 16 mačos, savukārt ar 11 panākumiem 13 dueļos seko "VEF Rīga". Tikmēr "Jūrmalai" ir 11 uzvaras 15 cīņās, bet tālāk ar 11 panākumiem 18 dueļos seko "Ogre".

Jau uz piekto vietu pakāpusies "Jēkabpils", kas izcīnījusi septiņas uzvaras 19 mačos, bet sestā tagad ar piecām uzvarām 15 cīņās ir "Betsafe"/"Liepāja".

Pirmajam sešiniekam ar četrām uzvarām 17 spēlēs seko "Latvijas Universitāte", divas uzvaras deviņos mačos ir "Valka"/"Valga" rēķinā, bet "Valmiera"/ORDO iekrājusi trīs uzvaras 18 dueļos.

Šajā LBL sezonā augstākajā divīzijā piedalās deviņas komandas. Septiņas no tām aizvadīs četru apļu turnīru, kamēr "VEF Rīga" spēlēs trīs apļus, bet "Valka"/"Valga" - divus. Rīdzinieki paralēli startē arī VTB Vienotajā līgā, bet pierobežu pilsētu komanda no Valkas un Valgas piedalās arī Igaunijas čempionātā.

Iepriekšējā pavasarī LBL čempionātā triumfēja "VEF Rīga" komanda, finālsērijā visos četros mačos uzvarot "Ventspili", kamēr bronzas godalgas pēc ilgāka pārtraukuma ieguva "Barons kvartāls", kas neilgi pirms jaunās sezonas pavēstīja, ka atsauc dalību no sacensībām.