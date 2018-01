"Jūrmala" otrdien Lapmežciema sporta centrā ar 85:73 (26:20, 25:14, 19:19, 15:20) pārspēja Igaunijas komandu "Port of Parnu".

Pateicoties šai uzvarai, jūrmalnieki atgriezušies A apakšgrupas pirmajā vietā.

Latvijas komandas rindās 16 punktus iemeta Haralds Kārlis, kamēr 14 punktus un astoņas atlēkušās bumbas pievienoja Uģis Pinete. Savukārt pa 12 punktiem sameta Ervīns Jonāts un Kristaps Pļavnieks.

Jau ar šī mača sākuma minūtēm Jūrmalas komandai piederēja iniciatīva, bet sestajā minūtē Kārlis ar precīzu divpunktnieku panāca jau 13 punktu vadību (19:6). Lai arī turpinājumā Pērnavas vienība veica nelielu izrāvienu un pirmās ceturtdaļas izskaņā bija pietuvojusies līdz 20:26, otrajā ceturtdaļā mājinieki spēja savu pārsvaru palielināt un pirmo puslaiku noslēgt ar 17 punktu vadību (51:34).

Lai arī otrajā puslaikā viesi no Igaunijas rezultātu samazināja, viņi cīņā par uzvaru reāli neiesaistījās.

"Jūrmalas" basketbolisti pirms nedēļas cieta pirmo zaudējumu šīs sezonas BBL turnīrā, cīņā par līderpozīcijas saglabāšanu A apakšgrupā ar rezultātu 83:87 piekāpjoties "Šiauliai" komandai. Tiesa, savstarpējos mačos ar Šauļu vienību tika saglabāta pozitīva bilance.

Ņemot vērā mačus arī "OlyBet" Latvijas Basketbola līgā (LBL), Jūrmalas komanda kopš novembra sākuma izcīnījusi 16 uzvaras 18 spēlēs.

Tikmēr Pērnavas komanda, skaitot dueļus arī Igaunijas čempionātā, cietusi piecus zaudējumus pēc kārtas.

Abu komandu savstarpējā mačā pirmajā aplī pārāki ar 72:64 bija jūrmalnieki. BBL abas komandas tikušās sešas reizes, Latvijas klubam izcīnot piecas uzvaras.

Savukārt "Ogre" otrdien savā laukumā ar 80:66 (16:20, 24:14, 13:15, 27:17) uzvarēja citu Igaunijas komandu Tallinas TTU.

Mājinieku sastāvā 18 punktus iemeta pieredzējušais Rinalds Sirsniņš, kuram arī septiņas rezultatīvas piespēles, bet pa 16 punktiem pievienoja Jānis Pozņaks un Mārcis Vītols.

Pašā cīņas sākumā "Ogre" gan nonāca iedzinējos ar 2:10, tomēr pēc tam cīņas gaitu pamazām izlīdzināja, vadību pārņemot otrajā puslaikā. Lielajā pārtraukumā ogrēnieši devās ar sešu punktu pārsvaru (40:34). Lai arī vēl otrā puslaika ievadā TTU izrādīja cienījamu pretestību, mājinieki uzvaru nokārtoja ceturtajā ceturtdaļā, turklāt tās laikā izdevās pārsniegt desmit punktu pārsvaru.

Ogres basketbolisti pirms otrdienas mača bija zaudējuši divos BBL mačos pēc kārtas, turklāt traumu guvis komandas līderis Jānis Antrops.

Tiesa, otrdienas pretinieki nav no spēcīgākajiem, jo Tallinas klubs nevar lepoties ar labiem rezultātiem, jo pēc kārtas tagad zaudējis jau septiņus mačus, no kuriem trīs bijuši BBL ietvaros. TTU komanda Baltijas līgā savas trīs uzvaras izcīnījusi pret grupas pastarītēm, divreiz uzveicot "Valmieru"/ORDO, bet vienu reizi - Atirau "Barsi" no Kazahstānas.

Abu komandu šosezon pirmajā savstarpējā mačā pārāki ar rezultātu 90:66 bija ogrēnieši. Ogres komanda uzvarējusi visās četrās abu vienību savstarpējās spēlēs BBL turnīrā.

Jau vēstīts, ka Lietuvas komanda Prienu-Birštonas "Vytautas", kas ir iepriekšējās sezonas BBL čempione, pēc amerikāņu brāļu Bolu pievienošanās atteicās no dalības Baltijas līgā un tās rezultāti tika anulēti.

A apakšgrupas pārrēķinātajā kopvērtējumā līdere ar astoņām uzvarām deviņos mačos ir "Jūrmala", bet tai ar tādu pašu bilanci seko "Šiauliai". Piecas uzvaras deviņās spēlēs ir Raplas "AVIS Utilitas", bet trīs panākumus izcīnījusi "Port of Parnu" komanda. Divi panākumi deviņās cīņās ir "Betsafe"/"Liepāja" spēlētājiem, savukārt tabulu ar vienu uzvaru astoņos dueļos noslēdz Minskas "Cmoki" no Baltkrievijas, kas turnīrā spēlē ar otro sastāvu.

B apakšgrupā vadībā ar deviņām uzvarām desmit spēlēs ir Artūra Ausēja pārstāvētā Pasvāles "Pieno žvaigždes", astoņas uzvaras 11 mačos izcīnījusi "Tartu Universitāte", bet pa septiņiem panākumiem 11 cīņās ir "Ogrei" un "Kalev"/TLU. Tikmēr trīs uzvaras 11 un 12 spēlēs ir attiecīgi TTU un "Valmiera"/ORDO komandām, bet Atirau "Barsi" vienība no Kazahstānas guvusi divas uzvaras 12 dueļos.