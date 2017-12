"Warriors" savā laukumā ar rezultātu 141:128 (40:38, 38:29, 38:31, 25:30) apspēlēja Memfisas "Grizzlies". Karijs bija izlaidis iepriekšējās 11 spēles, atgriešanās duelī trāpot 13 no 17 metieniem no spēles, ieskaitot desmit no 13 tālmetieniem. Viņš nospēlēja 26 minūtes un kopā izcēlās ar 38 punktiem.

Ievērības cienīga epizode notika trešajā ceturtdaļā, kad galvenais treneris Stīvs Kers vēlējās savu lielāko zvaigzni nomainīt, tomēr Karijs pavēstīja, ka grib palikt laukumā.

Desmit trāpīti tālmetieni ir šīs sezonas līgas rekords. Nespēlējot Karijam, "Warriors" komanda tāpat 11 mačos bija guvusi deviņas uzvaras.

Vēl uzvarētājiem Kevins Durants izcēlās ar 20 punktiem, deviņām rezultatīvām piespēlēm un piecām atlēkušajām bumbām, kamēr Klejam Tompsonam bija 21 punkts, bet Zaza Pačulija piebalsoja ar 17 punktiem, astoņām bumbām zem groziem un sešām rezultatīvām piespēlēm.

Tikmēr "Grizzlies" rindās 27 punktus sameta Marks Gasols, trāpot desmit no 13 metieniem no spēles.

Savukārt "Cavaliers" komanda viesos ar 101:104 (32:22, 21:26, 16:28, 32:28) piekāpās Jūtas "Jazz".

"Cavaliers" komandā savā 33.dzimšanas dienā četrkārtējais līgas vērtīgākais spēlētājs Lebrons Džeimss palīdzēja ar 29 punktiem, astoņām atlēkušajām bumbām un sešām rezultatīvām piespēlēm, tomēr par cīņas spožāko zvaigzni kļuva "Jazz" rindās 29 punktus sametušais debitants Donovans Mičels.

Izšķirošā bija trešā ceturtdaļa, ko "Jazz" iesāka ar izrāvienu 23:3. Šajās 12 minūtēs Džeimss palika bez punktiem un rezultatīvām piespēlēm.

"Cavaliers" nesen Ziemassvētku mačā piekāpās "Warriors", bet pēc tam šonedēļ zaudēja arī Sakramento "Kings" vienībai. Trīs neveiksmes pēc kārtas vienība piedzīvojusi otro reizi šosezon, bet kopumā tā zaudējusi četrās no pēdējām piecām spēlēm, kas seko pēc sērijas, kad 19 dueļu laikā bija 18 panākumi.

Jau ziņots, ka 30 punktus sestdien sameta latvietis Kristaps Porziņģis un palīdzēja Ņujorkas "Knicks" komandai savā 2017.gada noslēdzošajā spēlē viesos ar 105:103 (28:21, 28:24, 23:33, 26:25) uzvarēt Ņūorleānas "Pelicans", pārtraucot četru zaudējumu sēriju. Šī "Knicks" bija vien trešā uzvara pretinieku laukumā šosezon.

Porziņģis, kurš vismaz 30 punktus guva pēc sešu maču pārtraukuma, bija lielisks tieši mača noslēgumā, palīdzot "Knicks" komandai pēdējo trīs minūšu laikā atspēlēties no rezultāta 91:99. Cīņas beigās notikušajā pakaļdzīšanās Porziņģis iemeta trīs metienus, no kuriem viens bija trejacis, savukārt uzvaru "Knicks" komandai deviņas sekundes pirms pamatlaika beigām ar diviem precīziem "sodiņiem" nodrošināja Džerets Džeks.

Ņujorkas komanda, tāpat kā Porziņģis, spēli aizvadīja kā pa viļņiem, jo trešās ceturtdaļas sākuma daļā viesiem bija 16 punktu pārsvars, kas vēlāk tika izsēts, beigās gan svinot laimīgu uzvaru.

Savukārt Dāvis Bertāns nospēlēja nepilnas piecas minūtes, punktus negūstot, bet viņa pārstāvētajai Sanantonio "Spurs" pārtrūka trīs uzvaru sērija, viesos ar rezultātu 79:93 (13:24, 23:15, 21:24 22:30) zaudējot Detroitas "Pistons" komandai.

NBA Austrumu konferences līdere ar 29 uzvarām 39 spēlēs ir Bostonas "Celtics", kam ar 24 panākumiem 34 cīņās seko Toronto "Raptors", trešā ar 24 uzvarām 36 dueļos ir "Cavaliers" vienība, kamēr "Knicks" ar 18 uzvarām 36 spēlēs ir devītā.

Tikmēr Rietumu konferencē un visā līgā līdere ir "Warriors", kas izcīnījusi 29 uzvaras 37 spēlēs. Tai konferencē ar 25 panākumiem 34 cīņās seko "Rockets", bet trešajā vietā ar 25 uzvarām 37 dueļos ir "Spurs".

Jau 2.janvārī "Knicks" uzņems "Spurs" komandu, kurai ceturtdien viesos zaudēja ar 107:119.