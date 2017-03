28 gadus vecais Karijs šai spēlē realizēja savu 1828. tālmetienu, pārspējot NBA karjeru noslēgušo Braientu, kam ir 1827 precīzi trīspunktnieki. "Warriors" spēlētājam tas izdevās 555. spēlē NBA, Braientam šīs statistikas sasniegšanai bija vajadzīgas 1346 spēles.

With this 3 Steph Curry passed Kobe Bryant for 11th on the all-time 3-Point FG list! #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/HqKZPO7zxb